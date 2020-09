La Commission vise une potentielle aide d'État illégale belge à Ladbrokes

La société de paris Ladbrokes a-t-elle oui ou non bénéficié d'une aide d'État illégale belge? C'est ce que va déterminer la Commission européenne en ouvrant une "enquête approfondie" à ce sujet, annonce-t-elle ce mercredi. La question au cœur de cette affaire est celle des paris sur des évènements (compétitions) virtuels , qui dans un premier temps étaient uniquement organisés en Belgique par Ladbrokes.

Durant plusieurs années, elle avait été la seule entreprise à les proposer, dans ses agences et en ligne. Les autorités avaient ensuite voulu imaginer un cadre régulatoire spécifique et n'avaient pas octroyé d'autres licences, explique la Commission, ce qui a pu créer une distorsion de concurrence au profit d'un monopole de facto de Ladbrokes sur ce secteur. L'exécutif européen va désormais tenter de déterminer s'il y a eu ou non infraction aux règles de concurrence.