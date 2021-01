La Loterie a presque maintenu le niveau record de 2019

Des différences entre produits

Redistribuer 15 millions de plus

Du côté des canaux de distribution, la Loterie a vu son réseau digital bondir de 23,1% pour absorber 332,5 millions de chiffre d'affaires. Au détriment du réseau retail, qui n'a plus drainé "que" 1,084 milliard de revenus, soit un recul de 6%. Comme on lui a souvent posé la question, Jannie Haek a tenu à préciser que "non, le digital n'a pas réellement profité du lockdown pour s'envoler". Celui-ci croît d'ailleurs chaque année plus vite que le retail depuis un petit temps.