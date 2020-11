La Loterie adopte un sosie scandinave de l'EuroMillions

Comparé à l'EuroMillions, le Vikinglotto offre de meilleures chances de gain dans sa version belge (car chaque pays peut le façonner selon ses préférences), mais coûte plus cher à la mise et donne droit à un jackpot moins élevé. Traduisons ces trois éléments en chiffres... Le joueur belge aura une chance sur 6,39 de gagner un lot "viking", contre une sur 12,8 pour un gain EuroMillions, payera 10 euros par bulletin, contre 2,50 euros, et pourra rêver d'un gain maximal de 3 à 35 millions d'euros, contre 17 à 190 millions. Le Vikinglotto donne par ailleurs lieu à un tirage par semaine, contre deux pour l'EuroMillions. Les joueurs belges pourront y participer à partir de ce jeudi, avec un premier tirage le mercredi 25 novembre. Pour un jackpot de 20 ou 3 millions, selon que le jackpot actuel, de 18,9 millions, aura été gagné ou non mercredi (hier).