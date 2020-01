La Loterie va accroître son soutien aux oeuvres caritatives

→ Les ventes digitales représentent 20% de ce résultat avec plus de la moitié du chiffre d'affaires digital enregistrée par le biais des smartphones et tablettes. → Les librairies restent toutefois un élément important dans la commercialisation des produits de la Loterie. Les 7.319 points de vente génèrent 53% du chiffre d'affaires.

Des millionnaires et des rentiers

L'an dernier, 93.819.642 gagnants se sont partagé plus de 834,3 millions d'euros. Et La Loterie de mettre en avant les 41 personnes devenues millionnaires (le lot le plus important est de 32,68 millions d'euros) et les 23 personnes profitant désormais d'une rente à vie du Win for Life.