La Loterie veut adosser Scooore à un partenaire

La Loterie Nationale s’est lancée il y a 4 ans dans l’activité de paris sportifs avec des ambitions qui n’ont pas été rencontrées jusqu’ici. Elle cherche un partenaire pour faire mieux. Reste 4 candidats.

La Loterie Nationale cherche un partenaire pour son activité de paris sportifs commercialisés sous la marque Scooore. Elle a lancé une recherche officielle via le Bulletin des marchés publics publié par le Service fédéral e-procurement à la fin de l’an dernier. La procédure avance bien, puisque des 18 candidatures déposées après l’appel d’offres, il en reste quatre en lice aujourd’hui, avons-nous appris à bonne source. Impossible, en revanche, de mettre un nom sur ces candidats qui ont franchi les premières étapes de la sélection: la confidentialité est de mise dans ce dossier.

Attention, le partenariat en question pourrait aller très loin. L’objectif poursuivi par la Loterie est en effet d’identifier "un partenaire qui soit prêt à s’engager pleinement dans l’expansion du produit et de la marque Scooore", et de conclure avec celui-ci un accord sur la base d’un modèle de partage de revenus, où les associés partagent leur chiffre d’affaires selon une clé prédéterminée, ainsi qu’on peut le lire dans l’appel d’offres.

"La Loterie cherche un partenaire qui soit prêt à s’engager dans l’expansion du produit et de la marque Scooore." extrait de l’appel d’offres

L’ampleur du partenariat est laissée ouverte à la négociation, mais cela pourrait aller jusqu’à "la sous-traitance entière de la technologie, de la compilation des cotes (des paris), des stratégies commerciale et marketing, et de la gestion du réseau de vente et des différents canaux de vente". Autrement dit, le futur partenaire pourrait reprendre l’exploitation entière de l’activité.

Au siège de la Loterie, on confirme que le niveau de partenariat "n’est pas déterminé dans le document de l’appel d’offres", mais qu’il "reste à fixer dans le cadre de la procédure" et des négociations. On préfère aussi y parler d’un futur "fournisseur", "qui sera rémunéré en fonction des résultats", mais le libellé du marché public ne laisse planer aucun doute sur l’importance de la tâche qui lui sera assignée.

Le document d’appel d’offres précise d’ailleurs plus loin que quel que soit le type de partenariat finalement négocié, il devra de toute manière inclure au moins la création d’une offre de paris sportifs et des cotes, ainsi que la gestion du risque afférent; la mise à disposition d’un service de bookmaker; la livraison d’une offre multicanal et multimédia sur tous les canaux de ventes actuels et futurs; la mise à disposition d’une solution technique qui puisse être intégrée dans les systèmes informatiques actuels de la Loterie, aussi bien pour l’offre en ligne de paris que pour l’offre "physique" via un terminal du genre self-service.

Quatre ans sans arriver à percer

La Loterie s’est lancée dans les paris sportifs en janvier 2013, avec beaucoup d’ambitions à l’époque. Depuis, elle n’a jamais voulu communiquer sur les résultats qu’elle a engrangés dans ce segment d’activité. Il y a deux mois, quand elle a dévoilé ses résultats pour l’année 2017, elle s’est contentée d’annoncer un chiffre d’affaires de 110 millions d’euros réalisé à la fois dans les jeux de tirage Joker +, Keno et Pick 3 ainsi que dans les paris sportifs, sans préciser la répartition entre les différents types de jeux: opacité. Dans le marché, il se dit que la Loterie n’a pas réussi à y effectuer la percée souhaitée et que c’est la raison pour laquelle elle évite d’en dire beaucoup sur le sujet.