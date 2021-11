La Loterie veut inscrire... la loterie au patrimoine de l'humanité

Le concept de loterie a vu le jour à Bruges il y a 580 ans. Suffisant pour être classé par l'Unesco? La Loterie Nationale l'espère...

Le carnaval de Binche, la culture de la bière en Belgique et l'Ommegang à Bruxelles font partie du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Ils figurent tous trois sur la liste tenue à jour par l'Unesco (Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture), au même titre qu'une dizaine d'autres items d'origine belges reconnus. La Loterie nationale aimerait ajouter un nouvel élément à la liste et a commencé à constituer un dossier dans ce but. Lequel? Le principe même de la loterie qui a, selon elle, mais aussi selon plusieurs chercheurs, vu le jour à Bruges en l'an 1441.

Cela ressemble à une blague, mais c'est tout ce qu'il y a de plus sérieux. Au milieu du XVᵉ siècle, la ville de Bruges faisait partie du duché de Bourgogne. Ses habitants se révoltaient régulièrement contre "son" duc ou ses décisions. Excédé, le duc Philippe le Bon se résolut à imposer une lourde amende à la cité. C'est alors que ses édiles ont fait preuve d'une vive imagination. Pressés par la hauteur de l'amende et gênés aux entournures par l'aversion de leurs concitoyens à payer des impôts supplémentaires, ils ont cherché d'autres manières de financer les projets utiles à leur communauté. Ils ont alors créé un système combinant apports de fonds volontaires, possibilité de gagner un ou plusieurs prix via tirage et retour global à la communauté via le financement de ses besoins.

On y retrouve tous les éléments constitutifs des loteries actuelles: des moyens dégagés pour financer une série de bonnes causes, des prix en monnaie sonnante et trébuchante, un plan des lots, un public cible qui renvoie à une grande masse de personnes, un tirage fait en public.

L'étymologie en soutien

"Le nom même de loterie vient du flamand lotinghe qui signifie répartir en parts ou en lots." Jannie Haek CEO, Loterie Nationale

"Le nom même de loterie vient du flamand 'lotinghe' qui signifie 'répartir en parts' ou 'en lots'. On a aussi la notion de hasard avec le mot 'lot', qui peut vouloir dire 'prédestination' ou 'sort'", explique dans un communiqué le CEO de la Loterie Nationale, Jannie Haek. Des documents d'époque attestent de ces faits: déposés aux Archives municipales de Bruges, les comptes de la ville pour les années 1441 et 1442 décrivent le processus et en détaillent la comptabilité. Des professeurs de l'Université de Gand et de l'Université d'Anvers ont planché sur le sujet.

Forts de cette découverte dont on n'a mesuré que récemment l'ampleur, La Loterie Nationale et la ville de Bruges ont décidé de célébrer cette année le 580ᵉ anniversaire de l'invention de la loterie. Et la société anonyme de droit public veut aller plus loin.

"La loterie de 1441 charriait les mêmes valeurs et avait les mêmes raisons d'être que les loteries d'aujourd'hui." Joke Vermoere porte-parole, Loterie Nationale

Elle va tenter de faire reconnaître par l'Unesco le concept de la loterie tel que créé à Bruges au XVᵉ siècle au titre de patrimoine mondial et immatériel. "On doit monter un dossier et déposer la demande", explique sa porte-parole Joke Vermoere. "On s'y attelle à la Loterie, mais ce n'est encore que la première étape." Il reste encore une série d'éléments à préciser, tel que l'aire géographique à associer au phénomène: Bruges, la Flandre, la Belgique? "Mais c'est un beau projet, ajoute-t-elle: la loterie de 1441 charriait les mêmes valeurs et avait les mêmes raisons d'être que les loteries d'aujourd'hui."

130 millions Le 3 décembre, le tirage de l'Euromillions aura exceptionnellement lieu à Bruges.

Pour marquer l'événement et allier fête et cours d'histoire, la Loterie va par ailleurs procéder le vendredi 3 décembre prochain à un tirage spécial de l'EuroMillions avec un jackpot de 130 millions à l'hôtel de ville de Bruges, alors que jusqu'ici, ces tirages ont toujours eu lieu à Paris. Elle mettra aussi en jeu le même jour au même endroit (tirage) un Lotto extra de 3 millions d'euros. Le lendemain, enfin, sur la grand-place de Bruges on procédera à trois tirages festifs en mode médiéval!