La chute de la fréquentation affecte les trimestriels de Kinepolis

Le groupe d’exploitation cinématographique, Kinepolis, a vendu plus de 6% de tickets de moins en raison d’une offre de films plus faible.

→ Le chiffre d’affaires (non communiqué) est en recul, malgré la hausse des dépenses par visiteur dans tous les pays (snacks, boissons…). → En recul aussi l’Ebitda, renforcée par l'impact du mix de pays → Le bénéfice net a diminué, comme le flux de trésorerie → Le résultat opérationnel est lui aussi en recul → La dette financière nette augmente par rapport au 31 décembre. En cause? Kinepolis avance des investissements dans l'expansion, dont l'acquisition des cinémas El Punt en Espagne, et dans l’expérience cinématographique pour le spectateur (projection laser, 4DX, RealD 3D).

L'espoir Avengers

Pour redresser la barre, Kinepolis table sur les sorties en cours et à venir comme "Avengers: Endgame", "Dumbo", "Aladdin", "Toy Story 4", "Men in Black: International", "Rocketman", "Spider-man: Far From Home", "Fast and Furious: Hobbs & Shaw", "Le Roi Lion", "La Reine des neiges 2" et "Star Wars, Épisode IX".