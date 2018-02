La compagnie Weinstein demande la faillite

The Weinstein Company discutait depuis plusieurs semaines son rachat avec un groupe d'investisseurs. Aujourd'hui, elle blâme celui-ci pour l'échec des discussions qui l'oblige à demander la faillite.

La société de production de films The Weinstein Company va demander au tribunal à être protégée de ses créanciers. La société ne trouve plus aucun investisseur pour ses projets depuis l'affaire Harvey Weinstein, du nom d'un de ses fondateurs accusé de harcèlement et d'abus sexuels.

The Weinstein Company était en discussion depuis quelques semaines en vue d'être vendue à un groupe d'investisseurs, emmené par Maria Contreras-Sweet, une ancienne représentante de l'administration Obama, et Ron Burkle. Il y a deux semaines, "The New York Times" énonçait la conclusion proche du deal estimé à 275 millions de dollars, plus une reprise de dette de 225 millions de dollars. Ce dernier volet serait à l'origine de l'échec des discussions tout comme la plainte du procureur de l'Etat de New York Eric Schneiderman.

Il semble aussi que Maria Contreras-Sweet n'ait pas correctement rempli un formulaire privant de ce fait The Weinstein Company de tout accès aux crédits; et ce alors que la société manque d'argent.

"Bien que nous regrettons profondément que vos actions aient conduit à ce résultat malheureux pour nos employés, nos créanciers et toutes les victimes, nous allons maintenant poursuivre la seule option viable du conseil pour maximiser la valeur résiduelle de la société: un processus ordonné de faillite", lit-on dans un mail de la Compagnie Weinstein envoyé aux deux investisseurs.