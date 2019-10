La liégeoise Snel va imprimer l'album personnalisable du Chat

L’idée est venue de Roland Soubras, un des deux patrons de Snel, imprimerie qu’il a rachetée voici 25 ans avec son associé Stéphane de Beni. Une connaissance commune, la galeriste liégeoise Dany Liehrmann, l’a mis en contact avec Geluck. Flairant le bon coup, le père du Chat a relevé le défi. "On aurait pu personnaliser davantage mais d’une part l’album était déjà terminé quand on m’a fait cette proposition, en outre je voulais que créativement parlant, cela reste mon œuvre et pas celle du lecteur", plaisante Philippe Geluck, manifestement ravi. Et si le volume a été limité à 5.000 exemplaires c’est pour se mettre à dos les libraires. Car la vente de cet album personnalisé se fera en ligne via une plateforme d’e-commerce développée par Snel. D’où un coût de 26 euros contre 11,95 euros pour l’album normal. Le tout livrable dans les dix jours.