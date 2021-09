La loi sur les jeux de hasard de 1999 est annulée

La Cour constitutionnelle a annulé jeudi la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard. Motif: elle n'interdit pas d'offrir sur un même site internet des jeux et paris qui requièrent chacun une licence différente. La Cour confirme de la sorte un arrêt rendu en 2017 en réponse à une question préjudicielle. La Chambre a adopté depuis lors une nouvelle loi en avril 2019. Cependant, elle n'a pas vidé cette question.

Dans la vie réelle, la loi interdit aux exploitants de disposer de différentes licences. Ils doivent se spécialiser - casino, salle de jeux automatiques, paris - et cette spécialisation est transposée dans le monde virtuel. Pour proposer des jeux de casino en ligne, un casino doit exister physiquement et ne peut proposer que des jeux de casino. Dans le monde réel, les joueurs qui veulent placer des paris et jouer à des jeux différents doivent en outre se déplacer.