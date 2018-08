Ladbrokes sanctionné pour ses paris sur des matchs virtuels

Nouvel épisode dans la saga des paris sur matchs virtuels: la Commission des jeux de hasard sanctionne Ladbrokes au motif qu’il aurait proposé ce type de jeux en période non autorisée. L’opérateur entend contester la mesure devant le Conseil d’Etat.

L’opérateur de paris sportifs Ladbrokes Belgium a écopé d’une sanction pour avoir proposé des paris sur matchs virtuels non autorisés à la fin de l’année dernière et au début de cette année jusqu’au 14 mars. La Commission des jeux de hasard, le régulateur du secteur, a décidé de suspendre sa licence durant 24 heures le 3 septembre prochain.

Cela signifie concrètement que le 3 septembre, à partie de minuit, les agences belges de la filiale du géant mondial Ladbrokes PLC ainsi que les librairies qui distribuent ses produits et ses activités en ligne seront suspendues, et ce jusqu’à minuit, pile 24 heures plus tard.