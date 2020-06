Laurent Durieux, le cinéma à l'affiche

Laurent Durieux revient sur sa lente ascension vers le succès: "Avant, je gagnais très peu d’argent, juste de quoi payer mon loyer et me nourrir. Aujourd’hui, tout s’emballe. On voit mes affiches partout dans le monde."

Ses affiches de cinéma revisitées s'arrachent en quelques secondes sur les sites spécialisés américains. Et le succès se montre enfin en Belgique. Retour sur le parcours de Laurent Durieux, de graphiste désillusionné à affichiste "bankable".

"Les Dents de la mer", "Shining", "La Planète des singes" ou "Apocalypse Now". Dans l'atelier ucclois de l'illustrateur Laurent Durieux, impossible de ne pas trébucher sur une affiche revisitée d'un de ces grands classiques du cinéma populaire. Logique, ce sont elles qui l'ont propulsé au-devant de la scène mondiale des affichistes, l'arrachant à un quotidien devenu morose et précaire de graphiste indépendant. Ces posters sont aussi responsables de son succès fracassant aux États-Unis, où des hordes de cinéphiles s'arrachent ses créations depuis 2010.

Aujourd'hui, celui qui est devenu l'"ami belge" de Francis Ford Coppola commence enfin à goûter au succès dans son propre pays. Pas amer pour autant, Laurent Durieux revient à cette occasion sur un parcours fait de désillusions, d'un peu de bandes dessinées et de beaucoup de cinéma.

Late bloomer

S'il fait aujourd'hui partie des créateurs d'affiches alternatives les plus 'bankables' des États-Unis, Laurent Durieux n'a pas toujours connu le succès. Ni le bonheur. "Je suis graphiste de formation. J’ai fait un petit peu de Saint-Luc et beaucoup de La Cambre. Pendant mes études, on me considérait comme un espoir, mais j’ai très vite réalisé que le métier ne m'ouvrait pas les portes que je voulais", se remémore-t-il. "Je n’obtenais pas les boulots que je voulais, je devais accepter un peu tout et n’importe quoi pour mettre du pain sur la table. Tellement de gens pensaient que j’allais réussir et j’avais du mal à joindre les deux bouts. J'ai été longtemps contraint d’accepter des projets honteux pour quelqu’un de ma capacité", regrette l'illustrateur.

De la fin des années 1990 au début de la décennie passée, Laurent Durieux a donc enchaîné les contrats pour des organisations de divers secteurs. Le tout sans grand enthousiasme et sans rouler sur l'or. Une désillusion pour celui qui, enfant, rêvait de devenir auteur de bande dessinée. "Pour gagner sa vie dans le milieu de la BD, il faut faire un carton. J’ai tout de suite vu que ce n’était pas possible pour moi et j’ai choisi le graphisme et l’illustration. Avant le cinéma, j’étais graphiste et illustrateur pour la presse ou les institutions européennes, entre autres. Avec mon frère, j'ai par exemple dessiné les logos de la Commission européenne et de l’Inno", explique-t-il.

"Aujourdhui, tout le monde pense être graphiste pour peu que l’on sache un peu jouer avec Photoshop." Laurent Durieux Illustrateur et affichiste

Mais à cette époque, les ordinateurs se banalisent et cette facilité d'accès rend la vie dure aux graphistes. "Dès le début de ma carrière, c’était très compliqué de vivre du graphisme. Avec l’arrivée de l’ordinateur, les clients ont arrêté de faire appel aux graphistes pour des réimpressions par exemple. C'était la naissance du 'copier-coller'. Cela a représenté une perte de revenus assez conséquente pour les graphistes. Et c'est encore bien pire aujourd'hui. Tout le monde pense être graphiste pour peu que l’on sache un peu jouer avec Photoshop. Je ne suis pas passé loin de la dépression à l'époque. J’ai senti que ça ne pouvait pas durer longtemps."

L'appel de l'Ouest

Au bout de 20 ans de carrière, le déclic s'opère finalement pour le graphiste déçu. "C'est à ce moment que je me suis mis, le soir, à travailler sur mes images à moi pour me redonner confiance. J'ai profité de mon temps libre pour m'adonner au métier que j'avais toujours voulu exercer", se rappelle-t-il. Et ça paye. "Un jour, j’ai exposé dans une exposition de groupe et j’ai vu que le regard des gens, et de quelques grands dessinateurs présents, s'arrêtait sur mes images. Là, j’ai compris que j’avais pris un bon chemin et qu’il y avait quelque chose à en tirer."

Et tout s'accélère. "J’ai ensuite envoyé, sans trop y croire, mes images au magazine de référence dans le milieu de la communication et de la publicité 'Archive'. Et ils les ont publiées toutes. Je suis donc paru dans ce magazine et les Américains m’ont sauté dessus. Des Belges, en revanche, rien, pas même une carte postale. Là on est en 2010, c’est le tout début. Et ma vie a changé du jour au lendemain. Littéralement."

"Pour un illustrateur, le cinéma est un véritable cheval de Troie parce qu'il est universel." Laurent Durieux Illustrateur et affichiste

Et les commandes tombent. Aux États-Unis, le détournement des affiches de films est un véritable phénomène de société et les éditeurs tombent sous le charme du style Durieux. "Je ne connaissais pas du tout ce créneau et je suis un peu tombé de ma chaise lorsque le meilleur éditeur d’affiches alternatives des États-Unis, Mondo, m’a contacté pour travailler avec lui", lance-t-il. "Le cinéma n’était donc pas du tout prévu à la base, mais pour un illustrateur, comme moi, inconnu, c’est un véritable cheval de Troie parce que le cinéma est universel. Et donc les gens ont commencé à s’intéresser à mon travail. Maintenant, j’ai une certaine réputation et des gens me collectionnent pour les affiches de cinéma, mais aussi pour ma signature", détaille-t-il, fier.

"Francis attendra"

Aujourd'hui, Laurent Durieux produit une vingtaine d'affiches sérigraphiées par an. Son carnet de commandes affiche complet pour les deux prochaines années. "Quand on attend le train pendant 20 ans et qu’enfin il arrive à quai, on y monte et on n’en sort plus. J’ai compris que c’était mon moment et je n’ai pas lâché", nous confie-t-il encore.

"Quand on attend le train pendant 20 ans et qu’enfin il arrive à quai, on y monte et on n’en sort plus." Laurent Durieux Illustrateur et affichiste

Mais l'apothéose, c'est aussi la reconnaissance des autres artistes. Et pas n'importe lesquels. Dans son livre, Mirages, récemment réédité, la préface est d'ailleurs signée de la main d'un géant du 7e art: Francis Ford Coppola.