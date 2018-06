Le 11 de base des entreprises belges pour la Coupe du Monde

Onze entreprises belges fourniront des produits et services à la Coupe du Monde de football en Russie.

C’est une tradition. Après le sélectionneur fédéral Roberto Martinez qui a livré lundi la liste des 23 Diables Rouges sélectionnés pour la Coupe du Monde de football qui démarre le 14 juin en Russie, la fédération des entreprises technologiques Agoria a rendu publique la liste des entreprises belges qui fourniront produits et services aux organisateurs de l’événement.

Sports & Entertainment Technology Club

Ces onze sociétés - sept flamandes, trois wallonnes, une bruxelloise - font partie du Sports & Entertainment Technology Club (SETC), structure lancée par, Agoria et le Comité Olympique belge pour amener les entreprises belges à prester pour les organisateurs des grands événements (Coupe du Monde et Euro de football, Jeux Olympiques, etc.), sources d’importants débouchés. Une septantaine d’entreprises constituent le SETC.