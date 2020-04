Le Belge est naturellement prudent, les casinos en ligne en font les frais (vidéo)

Branche la plus importante du groupe Ardent, Gaming One est principalement active dans les jeux de hasard via des casinos, des salles de jeux ou des machines à sous, mais aussi et surtout via des sites de jeux de hasard en ligne. Depuis les premières mesures de confinement, antérieures même au 17 mars, toutes les activités "terrestres" ont été mises à l’arrêt en Belgique comme en France ou en Suisse, pays où le groupe Ardent est également présent.