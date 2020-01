Le CEO de la VRT écarté par le gouvernement flamand

Le CEO de la VRT , le groupe audiovisuel public flamand, doit partir. Selon les informations de nos confrères du Tijd , le gouvernement flamand a décidé d'évincer Paul Lembrechts. La procédure de nomination d'un nouveau directeur général sera lancée dès que possible, peut-on lire sur le site de la VRT. En attendant, c'est l'ancien CEO Leo Hellemans qui reprend les rênes.

Plusieurs semaines de conflit

Cette décision tombe après plusieurs semaines de conflit au sommet de l'entreprise publique. Paul Lembrechts a demandé à deux reprises la démission de Peter Claes, le numéro deux et directeur Média et Production. Il l'accusait de comportement illégal et déloyal.