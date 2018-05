Le Canada devient le premier marché de Kinepolis

L'acquistion de Landmark fin 2017 a gonflé les chiffres de fréquentation des salles du groupe Kinepolis. En nombre de visiteurs, le Canada est devenu son premier marché devant la Belgique.

En 2017, Kinepolis mettait pour la première fois un pied hors d'Europe en rachetant le Canadien Landmark. Cette acquisition a fait bondir la fréquentation de ses salles au premier trimestre. Celle-ci a grimpé de 42,1% à 9,4 millions de visiteurs. Les développements aux Pays-Bas via l'intégration du groupe NV Bioscopen ne sont pas étrangers non plus à cette croissance.

Au Canada, Kinepolis a accueilli 2,66 millions de cinéphiles dans ses salles, soit plus que prévu (2,6 millions). A lui seul le Canada représente 28,4% du nombre de visiteurs du groupe et devient son premier marché, juste devant la Belgique (2,41 millions de visiteurs). "Black Panther" a été le film le plus vu dans ses salles entre janvier et mars.

Croissance généralisée

Le chiffre d’affaires par visiteur a progressé dans tous les pays et à l’échelle du groupe, indique Kinepolis. Les revenus générés par la vente des tickets, des boissons et des snacks ont crû plus fortement que la fréquentation. Toutes les activités de Kinepolis sont en croissance à l’exception de la régie publicitaire Brightfish.