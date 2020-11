Le Casino de Blankenberge aux mains de Kindred Group

Le Casino de Blankenberge , un des neuf que compte la Belgique, change de mains. Le groupe britannique Rank , qui l'exploitait depuis 1998 via sa filiale belge Blancas, a conclu la cession de l'entièreté du casino "physique" à Kindred Group (ex-Unibet), l'opérateur de jeux de hasard coté au Nasdaq de Stockholm, en Suède, mais dont le holding de tête se trouve à Malte. Kindred avait déjà un pied dans ses murs, puisqu'il était le partenaire de Blancas (Rank) à Blankenberge pour l'exploitation du casino en ligne . La réglementation belge lie obligatoirement, pour rappel, les licences d'exploitation de casino en ligne à celles pour casino en dur: à chaque casino physique, une licence en ligne.

Kindred débourse 25 millions de livres, soit 27,7 millions d'euros, pour cette acquisition. En 2019, le Casino de Blankenberge avait généré pour 8,2 millions d'euros de produit brut des jeux, ce qui en faisait le 5ème des neuf casinos belges, selon le rapport annuel de la Commission des jeux de hasard. Selon Kindred, l'année suivante, il a généré pour 10 millions d'euros de revenu brut et dégagé un résultat opérationnel de 3 millions. Blankenberge se classe mieux dans les jeux en ligne: avec 31,4 millions de produit brut, il occupait en 2019 la deuxième place du marché belge derrière le Casino Spa - mais cette partie-là du business était déjà gérée par Kindred.

Synergies en vue

Cette opération "démontre l'engagement à long terme de Kindred envers le marché belge et lui donne un accès direct à une des neuf licences de casino", note le groupe. C'est en effet le premier casino qu'il exploitera non seulement dans notre pays, mais aussi en général: jusqu'ici, il n'avait jamais piloté de casino "terrestre" .

"Nous voyons des possibilités de développement dans les casinos et nous allons y effectuer des investissements", souligne Dennis Mariën, le country manager de Kindred pour la Belgique. "Et il y a des opportunités de synergies entre le business en ligne et le terrestre."