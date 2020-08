Le Cirque du Soleil sauvé par ses créanciers

Aval de la justice

Marque emblématique

Gabriel de Alba, directeur général de Catalyst, s'est félicité de ce "beau résultat pour le Cirque", ses employés, ses artistes et ses partenaires, dans un courriel. "Maintenant que les récents faux pas de la compagnie sont derrière nous, nous avons hâte de conclure rapidement la transaction et de soutenir la compagnie pour qu'elle ravive la magie et le talent artistique qui ont fait du Cirque du Soleil une force créatrice et une marque mondiale emblématique", a-t-il commenté.