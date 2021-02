Le Club de Bruges prépare son entrée en bourse

Financement du stade

Les astres sont alignés pour le Club de Bruges. Le club se dirige vers un deuxième titre de champion national d’affilée – le quatrième en six ans – et affiche un excellent bulletin financier. Au cours de la saison 2019-2020, les bleus et noirs ont pulvérisé tous les records avec un chiffre d’affaires de 137 millions d’euros et 24,5 millions de bénéfice net.