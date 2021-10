Le Français Pierre-Edouard Stérin, future pierre angulaire du "retailtainment"

L'homme d'affaires à succès lance un nouveau véhicule dédié à faire la jonction entre les centres commerciaux en mal de passage et des porteurs d'activités indoor indépendants.

"Il y a un vrai momentum avec cette sortie de crise", évoque d'emblée Aurelie Bessiere, associée de l'entrepreneur (Smartbox) et investisseur (La Fourchette, Payfit..) français à succès Pierre-Edouard Stérin, installé à Lasne depuis 2012 et la victoire de François Hollande.

"D'une part, on voit des centres commerciaux bien souvent faire face à un besoin de redevenir un lieu de destination. D'autre part, on voit que le monde du loisir indoor est encore porté par énormément d'indépendants en Belgique et en France, mais aussi en Europe occidentale ou aux État-Unis."

Voilà le constat qui a motivé la création d'Otium Leisure, un tout nouveau véhicule destiné "à investir dans des entreprises existantes et à financer de jeunes entrepreneurs qui viennent de se lancer ou veulent le faire, forts d'un concept plus ou moins mûr", évoque Aurelie Bessiere, qui a porté dix ans durant le développement du Palais des thés aux États-Unis, jusqu'à en faire la première marque dans les department stores notamment. "On pense qu'il y a une vraie place à prendre dans ce créneau."

Belgique & France

La Belgique et la France seront les premiers marchés que regardera l'équipe qui est en train de se structurer et qui devrait venir en support de la vague d'innovation du "retailtainment" (contraction de "retail" et d'"entertainment", NDLR), c'est-à-dire l'innovation destinée à rendre le point de vente de nouveau sexy à l'heure où l'e-commerce a particulièrement bien profité de la crise sanitaire.

"On interviendra, par exemple, dans le cadre de la recherche d'emplacements, de la conduite de travaux, dans le marketing et l'attrait du client à soi, afin de permettre à tous nos concepts de loisirs de bénéficier d'une importante économie d'échelle en proposant toute l'expertise nécessaire à leur projet sous un même toit", précise Aurelie Bessiere.

Actuellement basée aux États-Unis et effectuant donc régulièrement la navette vers l'Europe, l'intéressée évoque aussi la possibilité d'aller chercher des opportunités outre-Atlantique. "Il est clair qu'on regarde de près ce qui se fait ici pour voir s'il est intéressant d'importer des concepts américains en Europe ou des concepts européens aux États-Unis."

Terragame comme exemple

Mais de quel genre de sociétés parle-t-on? Un bon exemple est la jeune pousse wallonne spécialisée dans l'hyperréalité virtuelle Terragame, nous dit-on. La société propose aux visiteurs de participer à des expériences de réalité virtuelle (VR) classiques, tout en y rajoutant - et c'est là toute sa force - la possibilité de se déplacer librement et d'interagir avec des objets bien réels.

Avant le covid, elle attirait quelque 25.000 visiteurs par an, de quoi lui permettre de penser à s'exporter hors de sa commune de Jemeppe-sur-Sambre grâce au soutien d'investisseurs externes et de renom tels que Pierre-Edouard Stérin, mais aussi comme Thibaud Elzière, cofondateur de Fotolia (revendu à Adobe) et du start-up studio eFounders, ou encore Adrien Dassault, petit-fils de l'industriel français Serge Dassault.

"C'est le genre de concept que l'on pourrait aider à faire grandir", indique l'associée chez Otium Capital.

