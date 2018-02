Le Furet du Nord débarque en Belgique

Grandes des manoeuvres dans le petit monde de la librairie. La chaîne française de librairies Le Furet du Nord va s’implanter en Belgique. Selon nos informations, elle a constitué une filiale belge Furet BE avec pour objectif d’y développer des points de vente . Elle n’a pas tardé à passer à l’action puisqu’elle a repris deux librairies à Louvain-la Neuve et à Namur qui, dès le 2 mars, afficheront la bannière de l’enseigne nordiste.

Ces deux magasins affichaient il y a quelques années encore l’enseigne Libris-Agora. En difficultés financières, ce réseau de librairies indépendantes (naguère présent également à Bruxelles, à Uccle et à Liège) avait ensuite été démantelé. Le groupe Actissia, actif dans les clubs des livres (France Loisirs, Belgique Loisirs, Le Grand Livre du Mois) et l’e-commerce (Chapitre.com, Chapitre.be) avait repris les deux points de vente de Namur et de Louvain-la-Neuve et les avait rebaptisés l’an dernier Chapitre.be. Mais les problèmes rencontrés par la maison mère en France (elle est en redressement judiciaire) l’ont poussé à chercher un repreneur pour ses deux librairies belges. Ce sera donc le Furet du Nord. Une trentaine d’emplois seront préservés.