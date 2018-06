Le belge Ardent prend 44% du Casino de Davos

Le groupe Ardent (anciennement Circus) ne cesse de grandir. L’exploitant des casinos de Namur et de Spa, qui s’est également beaucoup investi dans l’activité en ligne, vient d’acquérir une participation de 44% dans un casino suisse . Et pas n’importe lequel, puisqu’il s’agit du casino de Davos, la cité célèbre pour l’accueil qu’elle réserve annuellement au Forum économique mondial.

Concrètement, Ardent a payé un peu plus de 2 millions d’euros pour racheter 44% du casino à la société Stadtcasino Baden. Cette dernière conserve 45% du capital, tandis que le solde est aux mains de la communauté locale via l’Organisation touristique de Davos. Le groupe belge a par ailleurs obtenu l’agrément auprès de la commission des jeux suisse. Annoncée par la presse suisse, l’information nous est confirmée par Emmanuel Mewissen et Nicolas Léonard, respectivement CEO et CFO du groupe Ardent.