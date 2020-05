Le belge Buzz Attitude bâtit en France l'autoroute de la pop culture

Les petits Belges à l'origine de l'enseigne Road Sixty Geek partent à la conquête du marché français un an et demi à peine après leur lancement.

C'est ce qu'on appelle des débuts fracassants... Après un an et demi d'existence, la nouvelle enseigne branchée belge Road Sixty Geek a conclu un accord avec la chaîne Cora pour s'implanter dans 60 de ses grandes surfaces en France. Elle va y ouvrir 3 à 5 magasins par semaine, en commençant dès ce mercredi par Courrières (Hauts de France). D'ici la fin de l'année, la jeune pousse wallonne comptera une douzaine de points de vente en Belgique et cinq fois plus outre-Quiévrain.

Ses boutiques sont entièrement dédiées à la culture geek. On y trouve une large gamme de produits dérivés inspirés de séries télévisées, du cinéma, des dessins animés, des jeux vidéo, du monde du sport, des bandes dessinées et des mangas ainsi que de la musique. Les amateurs peuvent y farfouiller entre des figurines, des sacs, des peluches ou des jeux qui font référence au Seigneur des anneaux, à Mario Kart, Game of Thrones, Dragon Ball, etc.

"Le processus de fanatisation nous vient des Etats-Unis et est devenu global." David Kauffman fondateur de Road Sixty Geek

"On construit pour les fans des univers entièrement centrés sur les produits licenciés", relève le fondateur David Kauffman. "Le processus de fanatisation nous vient des Etats-Unis et est devenu global."

Beaux muscles

Au départ, ce projet de magasins ne devait servir qu'à "montrer les muscles" de l'agence de communication Buzz Attitude. "On a lancé notre propre marque, Road Sixty Geek, pour prouver notre savoir-faire." Et puis le bébé a connu une croissance accélérée. Prenant le contre-pied des autres boutiques du genre, David Kauffman a voulu mêler d'emblée la vente des produits à la communication et à l'événementiel. Exemple: "On a invité un acteur des films Harry Potter à donner des autographes au magasin du Westland à Bruxelles." L'agence de com' originelle n'est jamais loin...

L'entreprise a d'abord conclu un accord avec le groupe Cora pour implanter ses "magasins-univers" dans des grandes surfaces en Belgique. Puis les Français de Cora ont vu comment prenait la sauce et ont pris langue avec Buzz Attitude afin d'importer le concept. Avec le concours de son partenaire CLD Distribution, Buzz Attitude a commencé à équiper ses points de vente au sud de nos frontières. Le 14 juin, le magasin qui s'ouvrira au Cora de Nancy sera le vaisseau amiral de Road Sixty Geek.

"J'aimerais créer un réseau de franchisés en Flandre, où l'on n'est pas encore présent." David Kauffman fondateur de Road Sixty Geek

La firme table sur un million d'euros de chiffre d'affaires dès cette année. Et voit déjà plus loin: "J'aimerais créer un réseau de franchisés en Flandre, où l'on n'est pas encore présent", annonce Kauffman.