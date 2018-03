Le cinéma White est encore loin de ses objectifs

Lors de son lancement, ses initiateurs, le groupe Belga Films, actif dans le financement, la production et la distribution de films, déclaraient vouloir mettre en avant une autre manière de consommer le cinéma loin des gigantesques hangars à blockbusters façon Kinepolis: design épuré, salles plus intimistes mais confortables et bien équipées, bar à vins et tapas et, surtout, interdiction formelle d’emporter snacks, paquets de chips et pop-corn en salle. De quoi ravir les vrais cinéphiles grâce aussi à une programmation variée mêlant films plus grand public et films d’auteur. "Nous voulons ramener dans les salles obscures les gens qui n’y vont plus", résumait à l’époque le CEO Patrick Vandenbosch.