Le géant français de la librairie Cultura arrive en Belgique

Spécialisée dans les biens de loisirs culturels et artistiques, le chaîne française va ouvrir un premier magasin de 2.800 m² à Waterloo durant le premier trimestre 2020. Une quinzaine d'autres pourraient suivre.

C’est un grand nom de la distribution spécialisée qui s’apprête à débarquer en Belgique. La chaîne française Cultura , spécialisée dans les biens de loisirs culturels et artistiques, va ouvrir durant le premier trimestre 2020 à Waterloo son premier magasin hors de l’Hexagone. L’information nous a été confirmée à plusieurs sources.

Le magasin sera implanté dans le futur centre commercial Place Richelle, un projet piloté par le promoteur Redevco et situé sur le site de l’ancien hypermarché Carrefour (devenu un Carrefour Market). Pour ce faire, Cultura a créé il y a un peu plus d’un an une filiale belge, Sobelgium, basée à Uccle, qu’il détient à 100%.