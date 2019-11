Le groupe cinématographique Pathé reprend le belge EuroScoop

L’exploitant français a repris le réseau EuroScoop, actif en Belgique et aux Pays-Bas. L’ensemble représente 91 salles, près de 19.000 fauteuils et 3,4 millions d’entrées en 2018.

N°3 en Belgique

En Belgique et aux Pays Bas, Euroscoop compte 91 salles et comptabilisait 3,4 millions d’entrées en 2018

EuroScoop possède actuellement six complexes de cinéma en Belgique, à Namur, Louvain-la-Neuve, Sint Niklaas, Genk, Maasmechelen et Lanaken. Numéro trois sur le marché belge derrière Kinepolis et UGC, il travaille aussi sur un 7ème complexe de 1.500 places au sein du futur Forum de La Strada à La Louvière, un projet mixte (loisirs, commerces…) développé par le promoteur Wilhelm & Co.