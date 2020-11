Le jeu mobile Lucky Way veut vous faire gagner le gros lot

Lancé par deux cousins, l'application est soutenue par quelques investisseurs bien connus du tissu économique belge. Une levée de fonds de 5 millions d'euros est en vue.

Allier par le jeu mondes virtuel et physique, telle est la formule de Lucky Way. Des dizaines de ballons défilent à grande vitesse sur l'écran de votre smartphone; tous brandés au nom de l'une des 55 marques partenaires (Dandoy, Tartes de Françoise, Olivier Dachkin, Lime, Poppy). Votre objectif? Les toucher à l'aide d'un petit avion à lancer en mode fléchette par un simple glissement du doigt.

A la clé? Des cadeaux tangibles, allant du dernier iPhone à un dîner pour deux au Chalet de la Forêt en passant par un saut en parachute ou un voyage - quand ce sera à nouveau possible - tous frais payés à l'île Maurice.

Le concept est addictif. Et c'est bien là tout l'objectif. "On est ici face à un jeu d'adresse, où il y a un effort à fournir, et donc un sentiment de récompense à la fin. Même si le tout reste ludique", résume le CEO et cofondateur, Jean Collinet.

"A la différence d'autres acteurs du jeu mobile, on a des joueurs dont l'âge varie de 18 à 65 ans." Jean Collinet Cofondateur de Lucky Way

De par les lots proposés, la cible est ici "excessivement large", à la différence des success stories sur mobile à la Pokemon Go ou Clash of Clans. Ici, à l'image du populaire Candy Crush, "on remarque qu'on a des joueurs dont l'âge varie de 18 à 65 ans. Cela va de l'étudiant au retraité en passant par la mère de famille, quand on dénombre autant d'hommes que de femmes", se félicite l'autodidacte.

Beau monde en soutien

Alors, évidemment, Lucky Way n'est pas passée sous le radar investisseurs au vu de son attrait auprès du grand public. C'est ainsi que l'ont rejoint quelques noms bien connus du tissu économique tels que Roland Vaxelaire (ex-GB), Olivier Coune (Marcolini, Delvaux,…) ou encore Luc de Brabandère (BCG, Cartoonbase).

Via un prêt dont le montant n'est pas rendu public, les business angels ont permis de porter une idée née il y a un an et demi maintenant dans la tête du jeune entrepreneur, qui s'est vu rejoindre en cours de route par son cousin, de deux fois son âge et spécialiste de la 3D (pour cause, il travaille chez nWave, le Pixar belge). "Alors qu'on ne se connaissait pas vraiment jusque-là."

Un an de travail aura été nécessaire pour que le projet aboutisse. Mais, voilà, le jeu est désormais à l'essai depuis un mois maintenant. De quoi permettre à l'équipe de se focaliser sur sa nouvelle mission, à savoir le développement du réseau de partenaires. Avec une spécificité: "On ne fait pas payer les marques pour qu'elles nous rejoignent", souligne Jean Collinet.

Dès lors, comment se rémunère la jeune pousse? Via les achats "en jeu" (dits "in game", dans le jargon) qui permettent aux utilisateurs d'accroître leurs chances de gain. Puis, par la publicité à venir.