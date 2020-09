Le nombre d'opérateurs de paris sportifs à nouveau limité à 34

Depuis le premier janvier 2020, un vide juridique donnait quelques frissons aux opérateurs de paris agréés en Belgique. L'arrêté royal déterminant leur nombre maximal (34 opérateurs ) avait cessé de produire ses effets au 31 décembre dernier. Depuis, le gouvernement fédéral en affaires courantes, puis celui de pouvoirs spéciaux, n'avaient pas "bouché le trou". Il en résultait un risque d'anarchie ou, à tout le moins, de grand désordre, les 31 opérateurs disposant actuellement de la licence F1 ne sachant plus trop à quel saint se vouer . D'autant plus qu'ils allaient voir, pour la plupart, leurs licences individuelles arriver à échéance cette année ou en 2021.

On y relèvera une différence notable par rapport à l'arrêté précédent, entré en vigueur le 1er janvier 2011: le nouveau texte sera d'application pour deux ans et demi seulement, contre neuf ans avant. Il couvrira la période s'étendant du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2022. Au cabinet Geens, on explique qu'il s'agit de laisser au futur gouvernement de plein exercice la faculté de déterminer le nombre de licences qu'il voudra. Entre-temps, il fallait ces deux ans pour permettre aux opérateurs actuels de renouveler à temps leur licence individuelle.