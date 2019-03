Le plus grand parc d'attractions européen en VR est belge

Une dizaine d’attractions différentes seront ainsi disponibles, allant du jeu individuel basique à des attractions beaucoup plus avancées. Parmi les éléments phares du Virtual Park, une arène fait appel à la technologie de la motion capture , utilisée notamment dans certains films. " La zone de jeu est équipée de 54 caméras qui repèrent directement les moindres mouvements des joueurs et les retransmettent dans le monde virtuel ", détaille Jean-Louis Verbaert, le fondateur des lieux. Les gamers sont eux équipés des fameux casques VR, d’une sorte d’ordinateur fixé sur le dos et de plusieurs capteurs posés notamment aux chevilles et sur les bras.

Pour installer ces différentes technologies, le Virtual Park dispose de 4.000 mètres carrés de surface. De quoi faire de l’implantation la plus grande d’Europe. "En réalité, pour le moment, nous n’avons pas connaissance d’un parc plus grand dans le monde. Il y en a un comparable dans un centre commercial à Dubaï mais de ‘seulement’ 2.000 mètres carrés. Sur le continent nous sommes en tout cas certains d’être les plus grands", explique Jean-Louis Verbaert. L’installation aura demandé un investissement de plus d’un million d’euros au patron et son frère, avec qui il s’est lancé dans l’aventure.