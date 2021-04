Le printemps de la reprise pour les Jeux d’Hiver

Ses fondateurs cèdent la boîte de nuit bruxelloise à D-side Venues, qui enrichit ainsi son portefeuille de lieux événementiels insolites.

Pour beaucoup d’entrepreneurs, la crise est l’occasion d’un exercice d’introspection, d’une réinvention, voire d’un changement de cap. C’est le cas des cofondateurs des Jeux d’Hiver, célèbre discothèque fréquentée par les jeunes - et moins jeunes - aisés de la capitale, et lieu événementiel bien connu (120 événements organisés, 3,2 millions de chiffre d’affaires en 2019).

À la barre de cette institution des nuits bruxelloises qu’ils ont créée il y a déjà 33 ans, et dont ils détenaient 85% des parts, Olivier Stulemeijer et Christophe Brochier ont décidé de revendre leur bébé à un spécialiste de la gestion de lieux événementiels, D-side Venues. Le troisième actionnaire, Cédric d’Alcantara, qui détient 15%, conserve ses parts et son poste de CEO. Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé.

Filiale de D-side Group, un des leaders du marché (20 millions d’euros de CA, 50 collaborateurs fixes et 360 événements organisés en 2019) détenu par le duo Emmanuel Andries-Sébastien Lob, D-side Venues (4 millions de CA) est spécialisée dans la gestion et le développement de lieux événementiels comme The Egg Brussels, l’Event Lounge ou le See-U dans les anciennes casernes d’Ixelles. Les Jeux d’Hiver leur offrent un site "aéré" dans un espace vert, le Bois de la Cambre, doté de grande terrasses. Ce qui n’est pas anodin en cette période de crise sanitaire. Ce n’est pas la seule complémentarité entre les deux entreprises. Les "Jeux" sont plutôt orientés B-to-C même si le B-to-B est monté en puissance dans ses activités, alors que D-side Venues a clairement une vocation plus corporate.

Évoluant dans le même secteur, les associés des deux sociétés se connaissent de longue date. Sébastien Lob, qui est aussi un des quatre partenaires dans D-side Venues (avec Gilles Poot Baudier, Alexandra De Boeck, Emmanuel Andries), avait déjà indiqué dans le passé à Christophe Brochier que si ses associés et lui avaient l’intention de céder leur affaire, il serait intéressé par une reprise. "Après plus de trente ans, le monde de la nuit commençait à nous peser, cette période Covid nous a permis de réfléchir au futur des Jeux mais sans nous précipiter puisque quasi tout était à l’arrêt", confie Olivier Stulemeijer, qui entend s’investir dans l’immobilier. "Comme tout était ralenti nous avons pu prendre le temps d’effectuer la transaction en douceur et de réfléchir à ce que nous voulions faire dans le futur avec les Jeux", ajoute Gilles Poot Baudier, directeur général de D-side Venues.

Trois objectifs

Les nouveaux propriétaires se fixent trois objectifs : "Si on ne sait pas quand on va rouvrir, nous voulons redynamiser l'aspect clubbing, nous sentons l’immense besoin des gens de recréer des liens sociaux et de faire la fête car Zoom et Meetic ne vont pas tout remplacer", indique Cédric d’Alcantara. À cet égard, les Jeux d’Hiver pourront compter sur l’expertise de leur nouveau propriétaire en matière de sécurité sanitaire ; celui-ci a en effet travaillé avec le virologue Nathan Clumeck pour la validation d’un protocole Covid qui lui a permis de bénéficier du "Brussels Healthy Label".

Ensuite, l’aménagement des lieux (terrasse, technologie, sécurité...) pour en faire un espace de rencontre B-to-B incontournable : séminaires, conventions, manifestations culturelles et afterworking en créant "un casual corporate club". "Les visioconférences, c’est bien et nous avons développé des studios pour créer des événements virtuels, mais à un moment les gens ont besoin de se rencontrer physiquement, nous voulons être prêts le moment venu", indique Gilles Poot Baudier. Enfin, les Jeux d'Hiver entendent se mettre davantage au service des Bruxellois en renforçant leur fonction récréative et culturelle en partenariat avec les autres concessionnaires du Bois (Chalet Robinson, Théâtre de Poche, Patinoire…).

Les nouveaux propriétaires sont au taquet, que ce soit en termes sanitaires ou organisationnels. Ils ont hâte de reprendre leurs activités "comme avant", espérant une accélération de la vaccination. Bien que très affectés par les confinements (- 90% de chiffre d’affaires en 2020 pour les Jeux d’Hiver, - 80% pour D-side Venues), ils refusent de tirer à boulet rouge sur les décisions politiques : "Elles sont parfois peu compréhensibles, mais c’est comme cela dans tous les pays, peut-être aurions-nous pris les mêmes décisions", relève Olivier Stulemeijer. Ce qui leur reste en travers de la gorge, par contre, c’est la disparité des aides entre les Régions, Bruxelles étant bien moins lotie que ses voisines.