Le spécialiste des tentes géantes Spantech reprend son concurrent Viewbox

La technologie de Viewbox a notamment été utilisée pour le restaurant étoilé Villa in the Sky, avenue Louise à Bruxelles.

Avec l’acquisition de cette PME spécialisée dans la construction modulaire en conteneurs, la société nivelloise, récemment entrée dans le giron du fonds M80, confirme ses ambitions de croissance.

La crise n’empêche pas certaines entreprises de voir plus loin que le court terme. C’est le cas de Spantech, spécialisée dans les structures temporaires de grande capacité, via un système breveté de treillis repliables facilitant et accélérant le transport ainsi que le montage.

Entrée au début de l’année dans le giron du fonds M80, celui-là même qui est venu au secours du Pain Quotidien au printemps, elle vient de reprendre son concurrent Viewbox International, a-t-on appris. Le montant n’a pas été dévoilé. Créée en 2012, Viewbox réalise environ 3,5 millions d’euros de chiffres d’affaires.

Aux mains de ses fondateurs, Jan Vandepitte et Patrick Verstraeten, qui resteront à bord, Viewbox est spécialisée dans les structures provisoires rigides de petite ou moyenne taille (15 à 200 m²) alors que les tentes de Spantech peuvent avoir une envergure de 100 mètres et abriter des spectacles drainant jusqu’à 5.000 personnes.

"Son activité est donc parfaitement complémentaire à la nôtre", se félicite Derek de Villenfagne, CEO de Spantech. "Nous sommes dans les grandes structures démontables généralement avec une couverture en textile, Viewbox dans de structures petites qui offrent un toit et un plancher rigide." L’idéal, selon lui, pour des boutiques et showrooms éphémères, mais aussi des espaces de loges et restaurants au sein des structures Spantech. "C’est une entreprise qui n’est actuellement présente que sur l’événementiel, nous allons la déployer dans tous les segments où on est actif comme l’industrie, l’activation de marques, l’aéronautique, etc."

Une première sous l'ère M80

Cette opération est la première du genre depuis que M80 a repris la majorité du capital de Spantech . "Mais nous lorgnions déjà Viewbox International depuis un petit moment", indique Derek de Villenfagne. Elle confirme les ambitions de Spantech qui réalise 20 millions d’euros de chiffre d’affaires et emploie 130 personnes. A l’époque, les deux partenaires évoquaient le doublement du chiffre d‘affaires de Spantech dans les quatre années à venir.

