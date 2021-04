Le streaming domine un marché musical belge au ralenti

Après une année de croissance en 2019 (+8%), le marché musical belge stagne. En 2020, il a même très légèrement régressé de 0,1% selon les chiffres de BEA Music qui représente les distributeurs et les producteurs de musique en Belgique. Nul doute que les circonstances exceptionnelles et la fermeture de magasins ont une part de responsabilité considérable dans ce ralentissement de la croissance des ventes de musique en Belgique. "L'ensemble de l'industrie musicale a été très affecté par le Covid-19 en 2020. Les concerts ont été reportés et l'expérience "live" de la musique a complètement disparu", commente Patrick Guns , président de BEA Music – Ultratop.

Tout n’est pas morose pour autant pour celui qui est aussi directeur général d’Universal Music Belgique. "Heureusement, tous les labels belges ont continué à motiver, soutenir et aider leurs artistes à continuer à faire et sortir de la musique. Le pouvoir de la musique, surtout dans ces circonstances, ne doit pas être sous-estimé. Les chiffres annuels le prouvent également."

Baisse du chiffre d’affaires et explosion du streaming

Sur la période entre janvier et décembre 2020, l'industrie de la musique en Belgique a réalisé un chiffre d'affaires total de 78,26 millions d'euros, c'est une légère tendance à la baisse de -0,09% par rapport aux 78,32 millions d'euros de 2019. Ce montant est néanmoins supérieur aux années précédentes avec des chiffres d'affaires de 72,49 millions d'euros en 2018 et 74,02 millions d'euros en 2017. Au sein de cette grande famille, la musique numérique est de plus en plus dominante. Les ventes de musique en Belgique affichent en 2020 un chiffre d'affaires

numérique de 80% (streaming et download), en 2017 c'était 48%. La tendance à la

croissance annuelle du numérique se poursuit donc, alors que les "download" sont comme à leur habitude en baisse. Mais derrière il y a le streaming, qui n'en finit plus de monter.