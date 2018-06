Le trio USA-Canada-Mexique accueillera la Coupe du monde 2026

David n’a pas battu Goliath. Il n’y a pas eu de surprise au congrès de la Fifa ce mercredi à Moscou. La fédération internationale de football a attribué l’organisation de la Coupe du Monde 2026 , la première réunissant 48 pays, contre 32 actuellement, au trio USA-Canada-Mexique . Afin de faire taire les critiques sur le manque de transparence des précédents et les soupçons de corruption, le vote été ouverts aux représentant des quelque 200 membres de la Fifa (hormis les pays candidats) et non pas au comité exécutif constitué d’une vingtaine de personnes

Seul concurrent en lice, le Maroc n’a pas fait le poids Le trio nord-américain l’a emporté par 134 votes contre 65 pour le pays nord-africain. Malgré le soutien de la plupart des pays africains et degrandes nations du football comme la France, le Maroc échoue pour la cinquième fois après ses candidatures avortées en 1994, 1998, 2006 et 2010 .

Première à trois pays

C'est la première fois qu'un Mondial se tiendra dans trois pays. Jusqu'ici, seule l'édition 2002, organisée conjointement par la Corée du Sud et le Japon, avait impliqué plus d’un pays. C’est la 3ème fois que le Mexique accueille l’événement après les éditions de 1970 et en 1986, la deuxième pour les Etats-Unis (1994) et la première pour le Canada.