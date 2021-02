Le vidéo-médecin et l'athlète numérique font partie des tendances épinglées par Deloitte

Les consultations médicales virtuelles, le sport féminin et les data-athlètes forment quelques-unes des nouvelles tendances du moment, selon Deloitte.

Les visites chez le médecin deviennent virtuelles, le sport féminin conquiert les sponsors et les écrans, on s'arrache les casques de réalité augmentée et un nombre sans cesse croissant d'entreprises recourent au cloud pour faire des économies... Voilà quatre des nouvelles tendances mondiales identifiées par Deloitte dans les secteurs des technologies, des médias et des télécommunications (TMT).

5% des visites médicales En 2021, 5% des visites médicales dans le monde seront virtuelles, prévoit Deloitte.

Le bureau d'audit et de conseil publie ce jeudi la 20ᵉ édition de ses prévisions TMT qui aide les dirigeants à repérer les défis majeurs pour les trois ans à venir.

Visites médicales

La crise pandémique a contribué à faire émerger plusieurs de ces tendances, à commencer par les visites médicales à distance. Familiarisés avec les applications de visioconférence, les patients, et en particulier les plus de 65 ans, sont plus disposés qu'avant à conclure des rendez-vous virtuels avec leur médecin.

Le pourcentage de visites virtuelles chez le médecin va passer à 5% du total au niveau mondial en 2021 (contre 1% seulement en 2019), prévoit Deloitte. En Belgique, lors du premier confinement entre mars et mai 2020, l'Inami a recensé quelque 3,8 millions de visites en ligne.

"Il est désormais possible de mesurer des indicateurs à l'intérieur comme à l'extérieur du corps, ce qui crée des centaines de nouvelles mesures pour alimenter la prise de décision - et engendre, de fait, un athlète numérique." Deloitte

Sport féminin et athlète numérique

Deuxième tendance lourde, également influencée par la crise: le sport féminin se développe de plus en plus et se monétise. On le voit avec la professionnalisation et la médiatisation du football féminin en Belgique. Le nombre de joueuses dans notre pays a augmenté de 75% depuis 2013 pour totaliser 40.000 affiliées en 2020.

Autre évolution liée au sport, le recours à la collecte et l'analyse de données sur les athlètes se déploie sensiblement. "Il est désormais possible de mesurer des indicateurs à l'intérieur comme à l'extérieur du corps, ce qui crée des centaines de nouvelles mesures pour alimenter la prise de décision - et engendre, de fait, un athlète numérique", souligne Deloitte Belgium dans son communiqué.

"Dans un avenir proche, les technologies du cloud pourraient devenir la solution dominante pour tous les types d'entreprises." Jan Corstens Technology Sector Leader chez Deloitte Belgium

On assiste à la naissance de l'athlète hyper-quantifié. Reste à voir si les joueurs et les fédérations des différents sports vont réussir à se mettre d'accord sur un protocole d'utilisation de ces données.

Casques XR et cloud plébiscités

La réalité virtuelle s'étend dans l'éducation et l'entreprise, poursuit Deloitte. Il en veut pour preuve le recours accru aux casques de réalité augmentée (casques XR). Le cabinet prévoit qu'en 2021, les ventes de casques XR aux entreprises et au secteur de l'éducation vont atteindre 200.000 unités dans le monde, soit un doublement par rapport à 2019.