Légère reprise pour les cinémas belges

Le nombre d’entrées a progressé de 0,8%, mais le chiffre d’affaires des exploitants a quant à lui grimpé de plus de 8%.

Après une année 2016 catastrophique (-8,2%), la fréquentation des salles de cinéma belges est légèrement repartie à la hausse en 2017, selon les données collectées par l’asbl Cinedata pour le compte des exploitants et des distributeurs. 19,55 millions de tickets ont été écoulés, soit un gain de 0,8%. Rien d’extraordinaire, d’autant que le parc de salles a augmenté avec notamment le White Cinéma à Docks Bruxelles, le Cameo à Namur et le Quai 10 à Charleroi qui ont fonctionné pour la première fois sur une année complète.

En moyenne, le Belge se rend 1,9 fois par an dans une salle obscure. Les sept films les plus vus de l'année 2017 ont attiré chacun plus d'un demi-million de spectateurs. Le chiffre d’affaires a connu une croissance bien plus forte, passant de 148,2 à 161 millions d’euros, soit un bond de 8,6%.

76% . Le marché reste ultra dominé par le cinéma américain qui pèse 76% des recettes, pour seulement 31% des films sortis, squattant la totalité du top 10 des entrées.

Ce qui veut dire que le prix du ticket moyen a augmenté. Il s’élève à 8,23 euros. A la Fédération des Cinémas de Belgique, on observe que ce prix reste inférieur à celui pratiqué dans les pays voisins (8,7 euros) et que cette hausse est la conséquence des investissements des exploitants pour améliorer le confort de leur salle: Imax 3D, salles 4Dx, sièges VIP...

Le marché reste ultra dominé par le cinéma américain qui pèse 76% des recettes, pour seulement 31% des films sortis, squattant la totalité du top 10 des entrées. Le nombre de films belges a certes encore augmenté (de 34 à 45), mais le chiffre d'affaires est resté pratiquement inchangé (13,6 millions d'euros).

Le film le plus vu, la Belle et la Bête a attiré plus de 768.000 visiteurs. Côté belge, rien de neuf: 9 films flamands figurent dans le top 10 avec en tête le 3ème volet de la saga FC De Kampioenen adaptation d’une célèbre série télévisée, qui a attiré près de 310.000 spectateurs, le film d’animation Big Food Junior(n°2), produit à Bruxelles, ayant une étiquette "nationale".

A titre de comparaison, le premier film francophone est Noces avec 42.000 entrées. Le cinéma francophone belge n’est toujours pas prophète en son pays.

Vue en plein écran

Pour 2018, exploitants et distributeurs sont assez optimistes avec un "line-up" riche en blockbusters potentiels: "Jurassic World: Fallen Kingdom", "Robin Hood", "Taxi 5", "Fifty Shades Freed", "Oceans 8", "Love Simon" et "Fantastic Beasts", "Avengers: Infinity War", "Solo: a Star Wars Story", "Les Indestructibles 2", etc.