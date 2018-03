Les Belges rapportent peu à Netflix & Co

Netflix, Amazon & Co attirent toujours plus de monde sur le Vieux Continent, c’est en tout cas ce qu’il ressort d’une étude récente réalisée par l’Observatoire européen de l’audiovisuel (OEA). En quelques années, ces services pèsent désormais deux tiers du marché du streaming vidéo dans son ensemble contre 11% à peine encore en 2011.

Et assez logiquement, qui dit plus de clients… dit plus de revenus. Les services de SVoD ont généré l’an passé plus de 2,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires dans la région, en hausse de 128% comparé à il y a un peu moins de dix ans, et ce, grâce à des pays comme l’Allemagne, le Royaume-Uni, la Suède ou encore le Danemark où ce mode de consommation de contenu vidéo est particulièrement populaire.