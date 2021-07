Les Pinault embraient dans la frénésie européenne des Spac

La vétéran des médias Iris Knobloch dirigera le véhicule d'acquisitions dédié à l’industrie du divertissement et des loisirs, porté par les holding des Pinault et de Matthieu Pigasse.

Le holding ("Artemis") de la famille Pinault (Kering, Christie's, Le Point...) et celui ("Combat") du banquier d'affaires Matthieu Pigasse (Le Monde, Les Inrocks...) ont annoncé mercredi la création d'I2PO, un Spac (Special Purpose Acquisition Company , NDLR) dédié à l’industrie du divertissement et des loisirs ambitionnant de lever quelque 250 millions d'euros, avec pour cible une ou des acquisitions en Europe.

Le véhicule d'acquisitions, coté à la Bourse de Paris, sera dirigé par Iris Knobloch en qualité de présidente du conseil d'administration et de directrice générale. L'intéressée – puisqu'elle fait aussi partie des parties fondatrices – connaît bien le secteur visé pour afficher au compteur 25 ans de carrière du côté de WarnerMedia . Jusqu'à aujourd'hui, elle y était à la tête des activités en France, en Allemagne, en Autriche, en Suisse et au Benelux.

Consolidation

Déjà cofondateur du groupe audiovisuel français parmi les principaux d'Europe Mediawan (groupe AB, Lagardère Studios...) et du champion du bio en devenir 2MX Organic – ayant tous deux démarré en tant que Spac – aux côtés notamment du milliardaire des télécoms Xavier Niel, Matthieu Pigasse "a la connaissance de ce type de véhicule , tandis qu'Artemis sait accompagner des entreprises sur le long terme pour en faire des champions", a souligné l'Allemande dans un entretien accordé à nos confrères du Figaro.

La dirigeante imagine ainsi bâtir un point de passage incontournable pour qui souhaite produire des films et des séries en Europe, en ce compris à destination des plateformes de streaming vidéo, soumises à de nouvelles obligations de financement de la création européenne.

I2PO lorgne enfin également le marché du streaming musical et du podcast, encore sous-pénétré en Europe, celui de l'édition de jeux vidéo.

La propriété intellectuelle est aussi visée, avec l'idée de débusquer des licences locales déclinables à l'international. "Les propriétés intellectuelles européennes sont sous-exploitées, alors qu'elles peuvent voyager bien plus facilement grâce aux plateformes. Regardez le succès de la série Lupin (avec Omar Sy, NDLR) sur Netflix, une licence pourtant très française!", note Iris Knobloch.

Conseil de choc

L'Allemande, qui siège au passage aux conseils d'AccorHotels, de Lazard et de LVMH, sera épaulée dans sa mission par quelques poids lourds tels que Mathias Döpfner, CEO du groupe Axel Springer – et administrateur de Netflix –, ou encore Catherine Powell, ex-présidente des parcs Disneyland en Californie, en Floride et en France, ayant depuis renforcé les rangs du géant américain Airbnb.