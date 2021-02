Les agences de paris demandent une réouverture immédiate

Le secteur de la culture, l'horeca, les brasseurs et les métiers de contact ne sont pas les seuls à demander un assouplissement des mesures de confinement au comité de concertation qui se réunira ce vendredi. Ils sont rejoints aussi par les opérateurs et les agences de paris sportifs. L'Union professionnelle des agences de paris ( UPAP ), qui regroupe des opérateurs ainsi que plusieurs centaines d'agences et d'indépendants actifs dans les jeux de hasard, se fait plus pressante que d'autres secteurs et demande la réouverture immédiate des agences de paris.

Discrimination

Elle rappelle que celles-ci ont dû fermer leurs portes à fin octobre dernier, comme l'horeca, et que cette mesure n'a été étayée par aucune donnée claire relative au risque de contagion. Elle relève aussi, non sans pertinence, qu'il est toujours possible de faire des paris dans une librairie, mais pas dans une agence de paris, une différence qui lui paraît discriminatoire. Et ce, d'autant plus qu'un protocole sanitaire avait été signé avec le ministre de tutelle, Vincent Van Quickenborne, afin de mettre les librairies et les agences de paris sur un même pied.