Les jouets brabançons de Lilliputiens passent sous pavillon français

Complémentarité

C'est comme cela que la rencontre s'est faite avec Juratoys. Une société qui est pour le moins "complémentaire" à Lilliputiens, analyse Gilles Lorang, associé chez Argos Wityu (aussi à bord de Gantrex et Lineas), le fonds d'investissement qui rachetait l'américain Alex Brand dans l'entreprise jurassienne en 2018. "Que ce soit en termes de capitalisation sur une organisation commerciale internationale ou bien de gamme avec le jouet d’activité et d’éveil pour les 0-6 ans de Lilliputiens et des produits axés puériculture (Kaloo) et 0 à 7-8 ans en bois (Janod) de Juratoys".