Les machines de jeux limitées dans les cafés

Le paysage des jeux dans les cafés va changer à partir du premier janvier prochain. Le Conseil des ministres a en effet approuvé, ce vendredi, le projet d’arrêté royal limitant les jeux de hasard dans les établissements horeca . Ce texte vise surtout ce qu’on appelle dans le jargon les "machines 3.3": des machines de jeux automatiques (souvent des machines à sous) soi-disant à petites mises et à petits gains, qui ont en réalité bénéficié d’un "trou" dans le cadre législatif et régulatoire du secteur.

A l’origine, le législateur avait prévu une exception au principe général de l’interdiction des jeux (sauf licences), pour autoriser dans les cafés les parties de cartes entre amis, avec enjeu du genre "tournée générale". Cette exception décrite à l’article 3.3 de la loi de 1999, réécrite en 2010, a été mise à profit par des cafetiers et des propriétaires de machines pour développer, dans l’horeca, une offre de jeux non régulée. Au fil du temps, celle-ci a pris de l’ampleur. Il y a quelques années, le secteur évaluait lui-même son importance à environ 6.000 machines pour un chiffre d’affaires annuel de l’ordre de 70 millions d’euros. Aujourd’hui, on est sans doute bien au-delà. Autre dérive: certains établissements de boissons ont multiplié ces machines dans leurs murs, allant jusqu’à en exploiter plus de vingt dans un seul café. Au point qu’on puisse se demander, à leur sujet, s’il s’agit encore de café ou plutôt de salle de jeux...