Les pertes maxima aux jeux de hasard n'ont pas été indexées depuis 18 ans

Les pertes horaires moyennes maximales dans les casinos, les salles de jeux, les cafés et les agences n’ont pas été indexées depuis l’an 2000. Certains ont toutefois contourné l’obstacle en faisant modifier les protocoles techniques détaillant les calculs de perte par machine. La transparence plaide pour l’indexation et le "nettoyage" des protocoles.

Dans le souci de protéger les joueurs contre eux-mêmes et de prévenir l’addiction au jeu, le législateur a prévu de plafonner les pertes que ceux-là risquent d’encourir aussi bien au casino que dans les salles de jeux, les cafés ou les agences de paris équipés de machines automatiques. C’est le système de la "perte horaire moyenne" maximale, introduit dans notre droit par la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard et modifié dans la loi du 10 janvier 2010.

Ce système limite la perte moyenne à 70 euros par heure et par joueur dans les casinos, à 25 euros dans les salles de jeux et à 12,50 euros dans les cafés et agences de paris proposant des jeux de hasard à leurs clients. Il nous revient que plusieurs opérateurs de jeux ont récemment demandé une révision à la hausse de ces plafonds. Ils ont toutefois choisi une curieuse manière de procéder: ils ont plaidé auprès de la Commission des jeux de hasard, responsable de la régulation du secteur sous l’égide du ministre de la Justice, pour qu’elle modifie les protocoles techniques de métrologie des machines de jeux. Il existait pourtant une autre piste, a priori plus transparente: demander au gouvernement fédéral qu’il se décide enfin à indexer les pertes horaires maximales, qui n’ont pas été indexées depuis... l’an 2000! Alors que, dans le même temps, le gouvernement ne s’est pas privé d’augmenter, d’année en année, les contributions du secteur au financement de la Commission des jeux de hasard.

Une "erreur matérielle"

Les protocoles de métrologie sont des rapports édictant les règles à appliquer, par type d’établissement de jeu et par type de machine, pour traduire les exigences de la loi sur le terrain. On y trouve des tests et des calculs complexes, dont les moyens à mettre en œuvre pour aboutir effectivement aux pertes horaires moyennes (mais aussi aux mises et aux gains minima et maxima) définies par le législateur.

Vue en plein écran ©Anthony Dehez

Seulement voilà: il apparaît qu’à défaut de voir ces montants indexés, certains sous-secteurs ont obtenu des rédacteurs des protocoles qu’ils adaptent quelque peu leurs calculs, par exemple en jouant sur la notion d’heure (quand commence et quand se termine une heure de jeu effective?), afin d’aboutir, au final, à des pertes horaires moyennes plus élevées. Dans le protocole technique dédié aux établissements de classe III (les cafés), on peut par exemple lire ceci: "La perte horaire moyenne, pour l'ensemble des mises, ne peut dépasser 17 euros. Quelle que soit la mise, la perte horaire ne peut dépasser le double de cette valeur (soit 34 euros)." Alors que, pour rappel, elle est théoriquement limitée à 12,50 euros...

Cette manière de faire est devenue la règle, puisque certains opérateurs osent aujourd’hui s’y référer pour demander une augmentation de la perte maximale. A la Commission des jeux, on parle d’une "erreur matérielle" à propos des protocoles. On y ajoute que le sujet est à l’agenda de la prochaine réunion de la Commission à la mi-mars.

Ceci dit, le dépassement des minima par l’adaptation en douce des protocoles ne fait que souligner une réalité: depuis l’entrée en vigueur de la première loi organique du secteur, en l’an 2000, le gouvernement fédéral n’a jamais indexé ces plafonds alors qu’une telle indexation est prévue en son article 8. La manière d’indexer n’est en revanche pas définie dans la loi: ni référence aux prix à la consommation ou à un autre indice, ni fréquence...

On l’aura compris: des voix s’élèvent dans le secteur pour prier le fédéral d’enfin indexer ces plafonds. Mais si l’on se décide à le faire, sur dix-huit ans cela risque de peser lourd: quel responsable politique osera relever le défi sans redouter de se voir accusé de favoriser l’assuétude? En même temps, cela pourrait mettre fin à l’hypocrisie des protocoles adaptés...