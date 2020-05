Les sites de jeux pirates continuent de sévir en Belgique

Malgré la création d’une Liste noire censée leur barrer l’accès aux sites de jeux illégaux, les joueurs belges restent la proie d’au moins 250 opérateurs pirates, selon l’enquête menée par Ladbrokes, un des opérateurs agréés.

Alors que la législation belge sur les jeux de hasard a organisé un système de licences pour encadrer l’offre de jeux et protéger les joueurs contre le risque d’assuétude, il semble aujourd’hui que notre marché national soit très (trop…) perméable aux opérateurs illégaux proposant leurs jeux en ligne depuis des pays exotiques.

Ces sites illicites ne respectent pas les principales conditions d’exploitation imposées aux opérateurs de casinos, salles de jeux et paris sportifs agréés: ils font miroiter des bonus aux joueurs (alors qu'ils sont interdits en Belgique), ne vérifient pas leur âge (il faut au minimum 18 ans pour les paris et 21 ans pour les casinos, en dur comme en ligne), ne prohibent pas les paiements par carte de crédit et se gaussent de la limitation des mises à 500 euros par personne et par semaine. Pourtant la Commission des jeux de hasard, le gendarme du secteur en Belgique, tient à jour une liste des sites de jeux interdits, la fameuse "Liste noire". Mais comme on va le lire ci-dessous, ce système ne garantit pas non plus que ces sites soient inaccessibles…

250 sites illicites Le nombre de sites de jeux illicites Quelque 250 sites de jeux de hasard illicites sont aisément accessibles aux joueurs belges sans compétence" internet" particulière.

Las d'être concurrencé par ces rivaux invisibles, Ladbrokes, un opérateur de paris sportifs agréé sous nos latitudes, a mené sa propre enquête. Il a repéré 250 sites de jeux illicites facilement accessibles, sans compétence particulière, aux joueurs belges. On peut les trouver via des moteurs de recherche classiques, via des recherches sur les réseaux sociaux ou en passant d’un site illégal à un autre. Parmi ceux-ci, 20 sites figurent sur la Liste noire (qui en recense 173 au total): malgré cette mesure censée en barrer l’accès, il reste donc aisé de se rendre sur leurs plateformes.

Tous les pirates offrent des bonus

Tous ces sites proposent des bonus aux joueurs. Seul un d’entre eux a suspendu son offre de bonus durant la crise du Covid-19. Pour vérifier l’âge du client, la majorité de ces sites se contentent d’une simple déclaration. Et 90% d’entre eux n’appliquent pas la limitation à 21 ans pour les jeux de casino.

Sur 182 des 250 sites illicites (dont 13 opérateurs de la Liste noire), on peut se créer un compte joueur avec une fausse identité.

Sur 182 de ces sites (dont 13 opérateurs de la Liste noire), on peut se créer un compte joueur avec une fausse identité. Et sur un peu plus de la moitié d’entre eux (97 sites), on peut aisément déposer des sommes d’argent en utilisant Paysafe ou une Mastercard prépayée.

L’enquête, qui a appliqué le principe de la cascade, se poursuit à chaque étape sur la base des sites s’étant qualifiés à la précédente. On peut jouer réellement en ligne sur la quasi-totalité de ces 97 sites, parmi lesquels on retrouve 7 des sites figurant sur la Liste noire.

Concurrence déloyale

En résumé, les enquêteurs ont pu créer facilement un compte sur la base d’une identité fictive sur 72,8% des 250 sites illicites, déposer aisément de l’argent sur 53,3% d’entre eux et jouer effectivement sur 39% d’entre eux. Vingt des 173 sites publiquement ostracisés via la Liste noire sont toujours très accessibles en Belgique, et les enquêteurs ont réussi à jouer sans aucune difficulté sur 7 de ces 20 sites.

