Les studios Weinstein perdent leur seul candidat repreneur

On croyait que le consortium, emmené par Maria Contreras-Sweet et Ron Burkle, allait reprendre une partie de la Weinstein Company. Cinq jours plus tard, il retire son offre après avoir découvert d'autres cadavres dans le placard.

On croyait The Weinstein Company sauvée de la faillite. La partie ne semble aujourd'hui plus trop gagnée. La saga, entourant la reprise des studios entachés par les accusations de violences sexuelles contre son fondateur, Harvey Weinstein, se poursuit avec l'annulation du rachat d'une partie de la société.

→ Rétroactes:

Fin février, la société de production de films indique qu'elle va demander au tribunal de la protéger de ses créanciers. Cet aveu de faillite fait suite à l'échec des discussions avec un consortium d'investisseurs, emmené par une ancienne responsable de l'administration Obama, Maria Contreras-Sweet, et le milliardaire Ron Burkle.

Une semaine plus tard, Maria Contreras-Sweet annonçait être parvenue à un accord avec la Weinstein Company en vue d'un rachat d'une partie de celle-ci. Elle fait aujourd'hui marche arrière.

L'ancienne responsable de l'administration Obama dit avoir retiré son offre. Elle dit avoir découvert des "informations décevantes". Selon des sources proches du dossier, le consortium aurait découvert que le passif était plus lourd que ne l'avait annoncé le studio d'Hollywood. La dette avancée à 225 millions d'euros s'élèverait en fait à 280 millions de dollars. D'autres éléments du passif auraient aussi été découverts.

Le conseil d'administration de la Weinstein Company a fait savoir qu'il s'efforcera encore de "déterminer s'il y a des options viables en dehors de la faillite".

Maria Contreras-Sweet continue, elle, de croire en son projet de studio dirigé par des femmes. Elle pourrait ainsi racheter des actifs qui seraient mis en vente dans le cadre du dépôt de bilan.