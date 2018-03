Les studios Weinstein sauvés de la faillite

Une reprise compliquée

La Weinstein Company avait été sur le point le mois dernier de conclure un accord pour plus de 500 millions de dollars (400 millions d'euros) et être reprise par des investisseurs emmenés par Maria Contreras-Sweet et Ron Burkle. Mais le procureur général de l'Etat de New York, Eric Schneiderman, avait mis les négociations entre parenthèses en engageant le 11 février des poursuites contre le studio, Harvey Weinstein et son frère Bob.