Magali Clavie va présider la Commission des jeux de hasard

On connaît le successeur d'Étienne Marique à la tête du régulateur des jeux de hasard. Magali Clavie pourrait entrer en fonction dès ce mercredi.

La Commission des jeux de hasard, qui régule le secteur des casinos, des salles de jeux et des paris, va hériter ces tout prochains jours, et probablement dès ce mercredi 1er avril, d'un nouveau président. Ou plutôt d'une présidente, puisqu'il s'agit de Magali Clavie. Cette juge francophone a été membre du Conseil supérieur de la Justice. Elle succède à Étienne Marique, atteint par la limite d'âge il y a un petit temps déjà et qui avait accepté de prolonger son mandat en attendant la désignation de son successeur.