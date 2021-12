Marc Coucke: "Nous sommes tous à bout de nerfs"...

Ce fut l'annus horribilis de Marc Coucke. La crise du coronavirus, les inondations à Durbuy, la mort de son père, les remous à Anderlecht et une condamnation à rembourser 266 millions d'euros dans le cadre de la vente d'Omega Pharma à l'entreprise américaine Perrigo. L'entrepreneur n'évite aucune question et reste combatif. "Je ne veux pas perdre ma passion à cause des circonstances."

Dimanche soir, à 21 heures précises, nous rencontrons Marc Coucke et Couckie dans la salle de réunion de l'orangerie de son château de Merelbeke. Le premier est le dirigeant d'entreprise le plus connu du pays et le second est le chien que la famille a acquis pour faire face aux confinements. "Désolé, ma fille est partie au cinéma parce qu'elle vient de terminer ses examens et ma femme est encore au travail, je dois donc m'occuper de lui", dit Coucke, en essayant de faire taire le caniche qui jappe.

Marc Coucke, chaussé de baskets Nike aux couleurs mauve et blanc, nous invite à prendre place à la longue table de conférence derrière un mur tapissé de croquis de Marcel Duchamp, son artiste préféré. Il est de bonne humeur et ne cesse de parler pendant la première demi-heure. Rien ne laisse penser qu'il a dû affronter une année particulièrement difficile. "Les problèmes se sont succédé sans interruption", dit-il. Le moment choisi pour cette conversation en dit long sur la façon dont il réagit aux revers de fortune: en se surpassant. "J'ai une heure et demie à vous consacrer, et ensuite j'ai encore beaucoup de travail à terminer", précise-t-il d'emblée.

En raison de son emploi du temps chargé, et de cette interview, Coucke a même dû faire l'impasse sur le match Bruges-Anderlecht, et n'a donc pas vu comment le match a été entaché par des injures racistes. "J'ai trouvé que la réaction de Romelu (Lukaku ndlr) était la bonne : que l'on arrête avec les hashtags contre le racisme. Il est temps d'agir concrètement."

En tant que personne publique, considérez-vous que vous avez un rôle à jouer dans cette affaire?

J'ai retweeté les tweets nécessaires. Mais je recommence aussi à utiliser les hashtags. J'ai plus d'impact à travers le club lui-même, dans nos entreprises et dans mes conversations avec d'autres entrepreneurs. Je ne pense pas non plus que le football doit être accusé de tout. Nous vivons dans une société où il y a de plus en plus d'extrémisme et de gens qui sont nerveux, pour toutes sortes de raisons. Prenons l'exemple du variant Omicron: ce n'est pas votre faute, ce n'est pas la mienne, mais si nous réagissons trop fort contre lui, une moitié de la population est en colère, et si nous ne le faisons pas, c'est l'autre moitié. Il y a une grande nervosité au sein de la société, et cela se manifeste aussi dans le football. Sans aucunement cautionner la violence et le racisme, d'une certaine manière, l'on peut comprendre que les gens aient besoin d'un exutoire.

Chaque décision a ses avantages et ses désavantages. Mais s'il vous plaît: tenez également compte des conséquences sociales de ces décisions. Marc Coucke

Les vases débordent en raison du mécontentement à l'égard des mesures corona, dites-vous. Est-ce pour cela que vous avez critiqué dans un tweet le confinement aux Pays-Bas?

Chaque décision a ses avantages et ses désavantages. Mais s'il vous plaît: tenez également compte des conséquences sociales de ces décisions. Le CEO de notre société de pistes de ski, Snowworld, avait déjà reçu, une heure après la décision de lockdown néerlandais, une masse d'appels téléphoniques de travailleurs qui craignaient de se retrouver à nouveau sans travail, sans contacts sociaux ou sans revenus.

Je pense que tous nos compatriotes ont été confrontés à un cas de suicide dans son entourage au cours des deux dernières années. Je soutiens très activement la prévention du cancer du côlon, et nous constatons déjà que la participation à ces programmes de prévention a baissé de quelques pour cents. Cela aussi conduira à quelques dizaines de tragédies supplémentaires dans quelques années. Donc, tout ce qui est confinement et effet yo-yo crée aussi beaucoup de misère, et il faut en tenir compte.

Voulez-vous dire que, dans le passé, nous avons réagi de manière excessive à une maladie qui a tué des dizaines de milliers de personnes?

Je pense que la presse s'est exprimée sur le corona de manière trop unilatérale. Marc Coucke

Je pense que la presse s'est exprimée sur le corona de manière trop unilatérale, et c'est pourquoi j'ai trouvé fort que notre gouvernement ait osé garder les restaurants ouverts jusqu'à 23 heures et autoriser jusqu'à 200 personnes à assister à des événements (l'interview a été réalisée avant la décision de mercredi soir, ndlr).

Le corona nous apprend également que nous avons besoin d'esprit d'entreprise. Quoi qu'il arrive, les entrepreneurs constituent une partie de la solution. Parce qu'ils fournissent des emplois et parce qu'ils génèrent les ressources dont le gouvernement a besoin pour prendre soin des personnes qui ne peuvent pas s'en sortir par leurs propres moyens.

Lire aussi Marc Coucke met la gomme dans l'électrique

Pieterjan Desmet (CEO de Decospan) déclare qu'il ne créera plus d'entreprises en Flandre car il y a trop d'obstacles...

Je le comprends parfaitement. Mais nous ne pouvons pas commencer à raisonner comme ça, car nous avons besoin de ce tissu d'entreprises. C'est pourquoi nous continuons à investir avec notre fonds d'investissement Alychlo et nous en sommes à 42 participations comme promis principalement en Belgique. En Belgique, la part des dépenses publiques par rapport au produit intérieur brut atteint 52 % et cela reste un problème. Nous avions tous espéré devenir champions du monde de football, mais en fin de compte, il n'y a qu'une seule discipline dans laquelle nous excellons vraiment, c'est le poids des pouvoirs publics.

Par ailleurs, les personnes qui ont les salaires les plus bas, mais aussi celles qui n'ont pas eu de chance dans la vie et qui ont un enfant handicapé, par exemple, devraient toutes gagner 300 à 400 euros de plus grâce à une diminution de leurs impôts.

Et comment allons-nous payer tout cela?

Je suis l'un des rares employeurs à être plutôt favorable à l'indexation automatique des salaires.

Pas en répercutant cette charge sur l'employeur, mais en agissant sur l'efficacité de nos pouvoirs publics. Commençons par exemple par supprimer toutes les subventions aux entreprises. Mais alors les politiciens doivent aussi oser s'attaquer aux complexités inutiles et coûteuses. Par exemple, en supprimant le Sénat. Je suis d'ailleurs l'un des rares employeurs à être plutôt favorable à l'indexation automatique des salaires. Si la vie est plus chère, je ne pense pas que ce soit une mauvaise idée que les gens reçoivent davantage en net.

Supprimer les subventions aux entreprises, défendre l'indexation automatique: les organisations patronales ne doivent pas vous aimer beaucoup.

Vous ne pouvez pas me pousser dans un camp: les partis de droite me trouvent beaucoup trop à gauche, et les partis de gauche trop à droite. Je suis tout à fait favorable à l'esprit d'entreprise, mais l'objectif final doit être d'aider les personnes en difficulté.

Vous avez eu une année particulièrement difficile.

Cela n'a pas arrêté, oui. Alors que l'on pense avoir surmonté le pire avec les mesures corona, on est soudain confronté à ces inondations à Durbuy. Je ne pense pas que quiconque en Belgique ait eu autant de dégâts en termes absolus que nous.

Pouvez-vous émettre un chiffre?

Nous parlons de plusieurs millions. Mais nous avez-vous entendus nous plaindre? Non, parce que c'était seulement une question d'argent. Nous avons dit à tous ceux qui voulaient venir nous aider qu'ils devaient aller à Trooz et Pepinster. Mon partenaire Bart Maerten a fait le tour de la ville en disant que tout le monde devait rouvrir le lendemain, ce qu'ils ont fait dans la moitié des établissements, parfois sur des tables empruntées au voisinage. La résilience fut énorme, cela m'a beaucoup touché.

Cela fait longtemps que nous n'avons pas entendu parler de votre musée d'art que vous aviez annoncé pour héberger à Durbuy votre collection sur le dadaïsme. Qu'en est-il?

C'est l'œuvre de ma vie et ma collection sur le dadaïsme est prête à être exposée. Nous avons également obtenu un lieu d'exposition en ville, mais nous pensons maintenant qu'il serait préférable de déménager dans un endroit au milieu de nulle part, en dehors de la ville, et d'en faire une destination en soi. Parce que ce n'est pas un art facile. Ce n'est pas comme si vous entriez pour admirer un Alechinsky, un Karel Appel ou un Picasso.

La Wallonie n'a pas toujours une image positive auprès des entrepreneurs flamands. Votre propre vision a-t-elle évolué depuis que vous y avez investi?

En Wallonie, vous avez autant de chances de réussir dans les affaires qu'en Flandre. Il est absurde de dire que les Wallons ne veulent pas travailler. Marc Coucke

Si je pensais que la Wallonie est un désert, je n'aurais pas commencé à y investir. En Wallonie, vous avez autant de chances de réussir dans les affaires qu'en Flandre. Il est absurde de dire que les Wallons ne veulent pas travailler. Vous ne pouvez pas dire que les habitants du grand Durbuy cherchent moins un emploi que ceux de Merelbeke. Mais il faut qu'ils aient l'occasion de travailler.

Il y a deux problèmes: premièrement, il y a trop peu d'entrepreneurs et de modèles auxquels s'identifier sur ce plan. En Wallonie règne l'adage "pour vivre heureux, vivons cachés". Et deuxièmement, il y a un manque de capitaux. Le capital existe, mais il est investi dans tout, sauf dans l'entrepreneuriat. En Flandre et à Bruxelles, cela s'améliore énormément, avec quelques centaines de personnes performantes qui tirent la charrette, de Filip Balcaen à Joris Ide. Mais où est investi l'argent wallon? En bourse, sûrement, en actions étrangères peut-être? Et autour de Liège, il y a beaucoup d'initiatives, mais elles impliquent souvent des fonds publics.

Selon vous, quels secteurs représentent l'avenir?

Le caractère durable est important, bien sûr, mais je m’intéresse énormément à des nouvelles technologies telles que la blockchain. Et je suis convaincu que dans quelques années, nous serons tous dans le metaverse. J'ai invité des jeunes de ce monde et je leur ai demandé de m'expliquer. La première fois, vous devez demander ce que signifie la moitié des acronymes qu'ils utilisent. Mais découvrir et aller au fond d'un nouveau domaine me donne de l'énergie.

Pouvez-vous admettre facilement vos erreurs ?

Admettre mes erreurs et changer d'avis: oui.

Et quand vous regardez en arrière, quelle(s) erreur(s) avez-vous commise(s) en 2021 ?

En toute honnêteté ? Je pense que nous en avons fait très peu en 2021. Nous sommes tous à bout de nerfs. En définitive, l'année fut remplie de succès, mais ce ne fut pas une année agréable. C'est pourquoi nous voulons tourner la page. On peut supposer qu'il y aura des dossiers auxquels nous avons donné une réponse négative, qui auront du succès et se développeront. C'est le genre d'erreurs que l'on fait. Mais je suis heureux si l'avenir sourit à d'autres investisseurs.

Si nous regardons un peu plus en arrière: était-ce une erreur d'investir dans le club d'Anderlecht? Avez-vous des regrets?

Non. Ce que vous ne pouvez pas faire, c'est regarder en arrière des années plus tard avec ce que vous savez maintenant. Vous pourriez tout aussi bien demander si je regrette les investissements à Durbuy parce qu'il y a eu des inondations.

Le dossier est-il plus difficile que prévu? Oui. Mais sommes-nous encore très motivés pour en faire quelque chose? C'est tout aussi vrai. Est-ce que j'assume toujours les décisions que nous avons prises là-bas, dans tous les domaines - comme le nettoyage des choses qui ne nous semblaient pas fonctionner comme il faut? Encore une fois : oui. Vous ne pouvez pas savoir combien de cas nous avons pris en charge en tant que parties civiles, la plupart du temps contre des inconnus. Laissez le parquet faire son travail.

De quels dossiers parlez-vous?

De plus en plus de gens comprennent pourquoi j'ai dû prendre beaucoup de mesures impopulaires au cours de mes 72 premières heures à Anderlecht.

Des procédures devant différents tribunaux. Et il ne s'agit pas seulement de l'opération "Mains propres", il y a aussi beaucoup d'autres dossiers. Presque toujours, il y avait quelqu'un qui essayait de nuire au club d'Anderlecht. De plus en plus de gens comprennent pourquoi j'ai dû prendre beaucoup de mesures impopulaires au cours de mes 72 premières heures à Anderlecht. Maintenant, peut-être que les gens voient que c'était pour de bonnes raisons.

Nous nous sentons responsables envers la masse de supporters du club. Savez-vous qu'un million de personnes ont désigné Anderlecht comme leur club préféré en Belgique? Voulons-nous leur faire revivre de bons moments? Oui. Avons-nous pris la bonne décision en nommant Wouter Vandenhaute, bien meilleur président que Marc Coucke? Oui'.

Étiez-vous un mauvais président à l'époque?

(D'un ton sec) Nous avons assez parlé de football.

Lire aussi La justice enquête sur la vente d'Anderlecht à Marc Coucke

Avec toutes les autres affaires que vous supervisez au travers d'Alychlo, vous n'aviez pas assez de temps à y consacrer?

Je pense que mon sentiment selon lequel Wouter ferait beaucoup mieux que moi était fondé. C'est en train d'apparaître. N'oubliez pas que dans aucune de nos 42 participations, nous ne sommes à la barre sur le plan opérationnel. Anderlecht était la seule entreprise où c'était le cas. Partout, nous nous sentons beaucoup mieux en tant qu'administrateur et dans notre rôle de caisse de résonance.

En fait, nous sommes surtout fait pour le job que nous avons maintenant auprès du club d'Anderlecht: être actionnaire et administrateur, aider quand c'est nécessaire, saisir les opportunités quand c'est possible. Et pour le reste, j'essaie d'être une source d'inspiration. Dans le foot, nous nous sommes soudainement retrouvés dans une tout autre position. Et ce n'est pas possible si vous devez suivre 42 entreprises.

Au sein du portefeuille d'Alychlo, avez-vous eu un coup de cœur en 2021?

L'entreprise de traitement des eaux Ekopak est un nom qui ressort, bien évidemment. Elle répond à tous nos critères. Mais pour donner une réponse moins évidente: j'aime vraiment faire partie du conseil d'administration de Smartphoto. Ou du CA de Greenyard, où nous sommes très impliqués dans le caractère durable de l'entreprise. Un exemple de ce à quoi nous sommes confrontés: qu'est-ce qui est le plus durable, les pommes de Hesbaye ou celles d'Afrique du Sud? Pendant la saison des pommes, la réponse va de soi: ce sont celles de Hesbaye. Mais un mois plus tard, ça devient plus compliqué.

Chez Alychlo, nous faisons tout pour aider les entreprises belges dirigées par de jeunes entrepreneurs. Jusqu'à et y compris leur entrée en bourse.

Chez Alychlo, nous faisons tout pour aider les entreprises belges dirigées par de jeunes entrepreneurs. Jusqu'à et y compris leur entrée en bourse. Ils peuvent ainsi lever des capitaux, créer de la richesse et des emplois. Et faire croître notre économie. Je suis heureux de constater que chaque jour de plus en plus de voix s'élèvent pour reconnaître qu'Alychlo excelle sur ce plan.

Il y a quelques mois, vous avez également investi dans le fabricant de yachts The Italian Sea Group, de concert avec Giorgio Armani. L'avez-vous rencontré?

Non. Nous avons cherché une date pour un dîner au moment de clôturer le deal, mais les dates qui lui convenaient ne me convenaient pas et vice versa. Nous essaierons à nouveau l'année prochaine. Il est tellement occupé. Je pense que j'ai six closing dinners de retard. Je n'ai juste pas assez de temps pour ça.

Lire aussi Marc Coucke embarque à bord du concepteur de yachts Sea Group

Supposons que nous organisions pour vous un dîner avec quatre entrepreneurs connus. Avec qui aimeriez-vous vous asseoir à table ?

Au niveau international? Personne. Je préférerais avoir quatre personnes du secteur culturel. Mais si je peux vraiment choisir, alors quatre amis. Bart Versluys devrait certainement en être, c'est l'un de mes meilleurs amis. Mais on ne parle pas de travail au cours des dîners. Ou donnez-moi juste le vendredi soir que je réserve à la famille.

Pourquoi aucun entrepreneur de niveau international?

Les petits et jeunes entrepreneurs me donnent de l'énergie positive. Mais ces grands noms: aucune utilité. Une fois, j'ai commencé à lire la biographie de Jack Welch (le légendaire dirigeant de General Electric) et je me suis arrêté au bout de 50 pages. Je pensais juste qu'il poursuivait les mauvaises valeurs. Je ne lis pas non plus de livres de gestion.

Parlons justement des valeurs. Cette année, un tribunal d'arbitrage vous a condamné à rembourser 266 millions d'euros au géant pharmaceutique américain Perrigo, qui avait affirmé avoir été trompé lors du rachat d'Omega Pharma.

Je ne peux répondre qu'à une seule question sur ce sujet. Je ne suis même pas légalement autorisé à en parler.

Vous n'avez pas prononcé un mot sur cette affaire jusqu'à maintenant. Permettez-moi de vous poser une question évidente: ne vous attendiez-vous pas à cette décision?

Non. Mais vous partez du principe que les juges prononcent le droit, et que c'était donc, à leur avis, un jugement juste. Ainsi soit-il. Toute l'équipe ne savait plus quoi dire. Mais à notre manière, nous nous sommes réunis après quelques jours et nous avons dit: "La meilleure chose est encore de répondre sur le vélo", comme le dit toujours Patrick Lefevere (patron de l'équipe cycliste Quick-Step et administrateur du club d'Anderlecht, ndlr).

Cette décision vous a-t-elle profondément affecté sur le plan humain?

(D'un ton sec, un peu irrité) Oui. Très profondément. Dans de tels moments, ma famille et mes amis sont importants. Mais aussi les entreprises dans lesquelles vous investissez, les banques avec lesquelles vous travaillez: en 24 heures, j'ai reçu des messages de partout, disant: "Nous allons vous aider à 'répondre sur le vélo'."

Ce message est également venu de personnes auxquelles je ne m'attendais pas. C'est magnifique. Mais c'est comme cela. L'État de droit est l'une des belles choses de notre société, alors... Ainsi soit-il (silence) Mais c'est étrange.

Pouvez-vous vivre avec le fait que certaines personnes pensent maintenant que des choses se sont produites lors de la vente qui n'auraient pas dû se produire?

On s'aperçoit au bout de quelques jours que ce n'est pas le cas. Et puis la vie continue. Mais arrêtons de parler de cette affaire. En fait, je n'ai pas le droit de m'exprimer à son propos.

Vous sembliez réussir sur tous les plans. Et puis des nuages noirs comme Anderlecht et Perrigo sont apparus. Où trouvez-vous l'énergie pour continuer à ce rythme?

Je ne veux pas perdre ma passion à cause des circonstances. Qu'il s'agisse du corona, des inondations ou de drames privés.

Dans ma vie, il m'est arrivé de mettre un mauvais produit sur le marché - la puce antiradiation qui devait être collée sur les téléphones portables. Comment fait-on face à cela? Eh bien, je suppose que j'ai dû prendre peut-être 1.000 décisions concernant des investissements ou des affaires qui étaient vraiment importantes. Admettons que pour 20 d'entre eux, je me suis trompé. Vous devez apprendre à vivre avec ça. Tant que vous savez que tout répond à vos normes et à vos valeurs. Mais nous vivons à une époque où ces 20 décisions retiennent davantage l'attention que les 980 autres. Comme dans cette interview, d'ailleurs. Vous devez vous faire à cette idée.

Nous croulons sous le travail chez Alychlo, c'est pourquoi nous allons recruter trois nouvelles personnes très performantes l'année prochaine. Mais en 2022, nous allons vraiment essayer de nous amuser davantage. Je ne veux pas perdre ma passion à cause des circonstances. Qu'il s'agisse du corona, des inondations ou de drames privés.

Vous faites allusion au décès de votre père en mai de cette année?

Oui. Il était en mauvaise santé depuis vingt ans, mais sa mort fut inopinée. Il avait tout donné. La seule chose qu'on entendait encore tinter à la fin était son pacemaker.

La mort d'un proche, c'est "un manque permanent".

Il a eu une très belle vie et il a vécu jusqu'à 93 ans. Lorsque des amis vous annoncent que leur père ou leur mère est décédé(e), la première question que l'on vous pose est: "Quel âge avait-il ou avait-elle?". Et si la réponse est 86, 92 ou quelque chose comme ça, vous obtenez souvent une réponse du genre: "Oui, il ou elle a eu une longue vie, cela devait arriver." Jusqu'à ce que vous en fassiez l'expérience par vous-même. Pas une seconde vous ne pensez: "Ça s'est bien passé." Les premières affaires que tu fais après et dont tu ne peux pas parler à ton père, ... C'est un manque permanent.

Pensez-vous parfois à ce que vous voulez laisser derrière vous?

Oui, je pense immédiatement à Durbuy. Cela doit devenir notre héritage. Quand notre équipe parle de Durbuy, la rentabilité arrive en dix-septième position. C'est pourquoi la ville doit être et rester authentique, les gens doivent s'amuser, et tout doit s'inscrire dans une vision à long terme.

"Je ne force pas mes filles. Laissez-les d'abord vivre leur jeunesse et trouver leur propre voie."

Vos filles ont dix-sept et quatorze ans. Vous travaillez déjà à votre succession?

Elles sont intéressées par Alychlo et connaissent nos entreprises. Mais je ne les force pas. Laissez-les d'abord vivre leur jeunesse et trouver leur propre voie. Nous verrons bien. Si l'une des filles veut devenir sculptrice, elle le fera certainement.

Bien sûr, cela fait plaisir de voir que cela les intéresse et qu'elles suivent les affaires. Mais elles n'ont pas de chance: elles vont devoir chercher loin pour trouver un secteur dans lequel nous ne sommes pas encore (rires).

Trois questions de fin d'année La plus grande surprise de 2021? La manière dont la solidarité de 2020 a été supplantée par l'amertume. Qu'il s'agisse de l'environnement, du coronavirus ou de la pauvreté: si nous travaillons ensemble, nous pouvons faire face à beaucoup de choses. Le fait que les gens soient maintenant divisés en différents camps constitue un triste spectacle pour moi. Le plus beau moment de l'année écoulée? La médaille au marathon des Jeux olympiques remportée par Bashir Abdi. Sur cette image, tout est réuni: le sport de haut niveau, la persévérance et l'amitié inconditionnelle, avec son ami Abdi Nageeye qui l'a poussé vers le bronze. C'est une leçon de vie inspirante et émouvante: tout le monde a des opportunités, saisissez-les. Vos résolutions pour 2022? Je dois commencer par réaliser mes résolutions pour 2021. Donc, je m'efforce de rester positif malgré tout.