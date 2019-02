Maxi Toys reprend Bart Smit

La chaîne de magasins de jouets Maxi Toys, présente en Belgique, en France, au Luxembourg et en Suisse, acquiert la chaîne de magasins Bart Smit. Tous les magasins Bart Smit seront renommés Maxi Toys.

Par ailleurs, Maxi Toys lancera très rapidement un nouveau site internet maxitoys.be/nl afin de poursuivre et d’ accélérer la numérisation des points de vente Bart Smit.

Alain Hellebaut, CEO de Maxi Toys, estime qu’avec cette transaction, tout le monde est gagnant: "Il s’agit d’un win-win-win pour les magasins de jouets Bart Smit, leurs collaborateurs, leurs clients, leurs fournisseurs et pour les activités de Maxi Toys. Grâce à ce rachat, Maxi Toys assurera une couverture nationale en Belgique et atteint un même niveau de performance sur tous les plans, en Flandre, à Bruxelles et en Wallonie."