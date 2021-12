"Même les experts ne demandaient pas la fermeture des salles"

Le monde de la culture est sous le choc. Il s’attendait à tout sauf à la fermeture de ses salles, alors que les fêtes de fin d’année représentent une période stratégique pour lui.

"Stupeur et tremblements", titrait Amélie Nothomb un de ses romans les plus célèbres. On peut y ajouter "colère". Car le secteur culturel est sous le choc. À l’exception des musées, il va devoir à nouveau fermer ses portes. Théâtres, salles de spectacles, de concerts, de cinéma seront inaccessibles à partir du dimanche 26 décembre. Une décision d’autant plus incompréhensible pour le secteur que, comme l’a indiqué le virologue Steven Van Gucht, "le Codeco a été plus loin que ce que nous avions conseillé". Dans l’entourage du Premier ministre, on tente de se justifier: "La fermeture faisait partie du cliquet que les experts proposaient en cas de remontée des chiffres", nous dit-on. Pourtant les chiffres sont plutôt en baisse ces derniers jours. "Vu la rapidité et le niveau de contagion avec lesquels se propage Omicron, le Comité de concertation ne voulait prendre aucun risque", ajoute-t-on.

Sur le terrain, on n’a pas assez de mots pour crier sa rancœur : "Nous avons pris toutes les mesures pour assurer la sécurité sanitaire des visiteurs, que ce soit en termes de réservation, de distanciation sociale, de ventilation, etc.", lâche la porte-parole de Kinepolis, Anneleen Van Troos. "Avec cette mesure on joue non seulement avec la santé économique d’un secteur, mais aussi avec la santé mentale de nos collaborateurs et du public qui a besoin de se détendre en cette période anxiogène." Du côté de la Fédération des cinémas de Belgique (FCB), le directeur général Thierry Laermans ne décolère pas. "De multiples études, y compris d’organismes réputés comme l’Institut Pasteur, montrent que les risques de contamination dans les salles sont quasi inexistants, bien moins importants en tout cas que dans les transports en commun ou dans l’Horeca."

20% de recettes La période des fêtes de fin d’année représente 20% des recettes des salles de cinéma.

Le ressentiment est d’autant plus grand que cette fermeture intervient alors que la fin de l’année est la période la plus importante pour le secteur : "Elle représente 20% de nos recettes", poursuit Thierry Laermans. "Après 15 mois de fermeture on avait repris espoir avec l’arrivée de blockbusters comme Spiderman ou Matrix." Pour la FCB, il est temps de demander des comptes aux pouvoirs publics. "Cette fois c’est sûr, des salles vont devoir fermer définitivement. Cette crise nous a déjà coûté 600 millions d’euros de recettes et nous n’avons reçu aucune aide si ce n’est le chômage temporaire."

"Une décision honteuse"

Dans le monde du spectacle vivant, la réaction n’est pas moins virulente. "Je n'ai plus d'arguments face à ces médiocres jeux politiques", tonne Peter de Caluwe, le directeur général de la Monnaie. "Ces gens n’ont jamais mis les pieds dans un théâtre. Ils ne comprennent rien à la réalité de notre métier. Il n’y a pas d’endroit plus sûr que la Monnaie, avec des testings constants, une aération performante et un public masqué, qui ne parle pas. Même le professeur Nathan Clumeck a estimé que les théâtres n’étaient pas des lieux dangereux. C’est hallucinant !" Directeur du Théâtre National, Pierre Thys n’est pas plus tendre : "Évidemment qu’on prend cette crise au sérieux et qu’on reste en empathie avec le milieu hospitalier, mais priver les gens de culture de manière aussi violente, sans préparation, c’est dictatorial !", s’étrangle-t-il. Prévue le jour même du lancement de l’opération "Noël au théâtre", cette fermeture est "un désastre pour nos maisons, les artistes et les publics", ajoute-t-il.

"Je n‘ai plus d'arguments face à ces médiocres jeux politiques." Peter de Caluwe Directeur général de la Monnaie

Et son collègue du KVS d’embrayer : "Cette décision est honteuse", tempête Michael De Cock. "Nous avons mis en place tout ce qui nous a été demandé. Pendant ce temps-là, les cafés sont pleins et la foule se presse dans les foires. Le problème, c’est que l’intérêt pour la culture de ceux qui nous dirigent est totalement nul. Et s’ils s’y attaquent, c’est parce qu’ils savent qu’elle touche moins de monde que d’autres secteurs." Directeur artistique du Théâtre des Tanneurs, Alexandre Caputo se pose, lui, cette question : "Pourquoi tant de mépris et de discrimination à l’égard de la culture ?"

Un manque d’écoute

Dans le secteur des salles de concerts, on en vient à penser qu’il n’est considéré que comme une banale variable d’ajustement, sans grande importance économique. "Il faut croire que nous avons un moins bon lobbyiste", réagit Patrice Saint-Remy, coordinateur à l’Atelier Rock de Huy. "Et puis, nous commençons quand même à avoir des doutes sur la capacité de la Ministre de la Culture à se faire entendre."

"Pourquoi tant de mépris et de discrimination à l’égard de la culture ?" Alexandre Caputo Directeur artistique du Théâtre des Tanneurs

Coordinateur de Court-Circuit, la fédération des organistateurs de concerts en Fédération Wallonie-Bruxelles, David Dehard souligne, lui, l’amalgame fait par les politiques entre récréatif, divertissement, culturel... "Ils ont compris qu’il y avait des différences, mais mettent tout dans le même sac, pour mieux nous diviser aussi, d’une certaine façon. On a beau leur dire, études à l’appui, que les normes qu’ils nous imposent sont intenables, ça ne sert à rien. Et malgré les cartes blanches, la presse, nos contacts avec Emmanuel André ou Marius Gilbert, il n’y a même plus d’écoute !"