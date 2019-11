Netflix ouvre sa première salle de cinéma

Netflix va exploiter l'un des plus vieux cinémas new-yorkais, le Paris Theatre, et y projeter ses films, nouvelle étape pour le géant du streaming en bisbille avec les grands réseaux de cinémas.

A deux pas de Central Park et du célèbre hôtel Plaza, le Paris Theatre avait fermé ses portes fin août après 71 ans d'existence, après que le bail fut arrivé à échéance. Le dernier cinéma de New York avec une seule salle avait rouvert début novembre, pour ce qui semblait être un événement sans lendemain, à savoir la projection pour quelques semaines du film "Marriage Story" de Noah Baumbach, produit par Netflix. "Ce cinéma emblématique va rester ouvert et devenir le domicile de Netflix pour ses événements exceptionnels, ses projections et ses sorties en salle", a indiqué lundi le groupe dans une série de messages sur Twitter.