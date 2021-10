Nicolas Lhoist renforce son offre événementielle

Alors que les événements en plein air ont repris bon gré mal gré, notamment dans le cadre de team building, l'entreprise bruxelloise People First aux 500 événements organisés par an a décidé d'ajouter une nouvelle corde numérique à son arc . Elle a en effet racheté l'agence bruxelloise Wannapplay , a-t-on appris.

Fondée en 2013, la cible propose des expériences de team building/gaming intelligentes et innovantes, notamment digitales. Elle réalise un peu plus d'un demi-million de chiffre d'affaires .

"La combinaison de nos deux entités sera idéale pour permettre de consolider et développer les marchés belge et luxembourgeois, où les deux sociétés sont déjà bien établies", évoque Nicolas Lhoist, CEO et fondateur en 2011 de People First, aux six millions d'euros de chiffres d'affaires pré-covid.